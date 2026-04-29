PNV propone generalizar la figura que permite diferir en el tiempo la acreditación del euskera en el empleo público

VITORIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha propuesto generalizar la figura de la preceptividad diferida en todas las Ofertas Públicas de Empleo (OPE), lo que implicaría que, en un determinado número de plazas, se pudiera acceder a un empleo público con el compromiso de cumplir los requisitos lingüísticos asociados al mismo en un determinado plazo, pese a no acreditar ese nivel en el momento de acceder a ese puesto.

Esta propuesta se recoge en una de las tres enmiendas presentadas por el PNV a su propio proyecto para reformar la Ley de Empleo público y, de esa forma, reforzar la seguridad jurídica de los requisitos sobre el conocimiento del euskera en las convocatorias de empleo público en Euskadi, donde tanto esta lengua como el castellano son idiomas oficiales.

Las enmiendas que ha registrado el PNV a su propio proyecto de ley han sido presentadas este miércoles, en una rueda de prensa en el Parlamento Vasco por los parlamentarios Joseba Díez Antxustegi y Markel Olano, que han constatado el "fracaso" de las negociaciones con el PSE-EE (socio del PNV en el Gobierno Vasco) para sacar adelante esta reforma.

Ante la falta de acuerdo con los socialistas, ambos parlamentarios han emplazado a EH Bildu --que ha registrado su propia reforma para reforzar la seguridad jurídica de los requisitos de euskera en las OPE-- a facilitar con una abstención la aprobación de la proposición de ley 'jeltzale', con el fin de "evaluar" más adelante si resulta eficaz para evitar que sigan produciéndose sentencias judiciales que anulan los requisitos lingüísticos en las OPE de las administraciones vascas.

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