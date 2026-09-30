El PNV propone a Ramiro González como candidato a la reelección a diputado general de Álava

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VITORIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Araba Buru Batzar (ABB) del PNV propone a Ramiro González candidato a la reelección a diputado General de Álava y a Irma Basterra como presidenta de las Juntas Generales alavesas.

En un comunicado, la Ejecutiva del PNV alavés ha dado a conocer que propone a la afiliación la candidatura de González como candidato a diputado general de Álava. Con esta propuesta, el ABB pone en valor "la trayectoria política e institucional de Ramiro González y, especialmente, su experiencia al frente de la Diputación durante las últimas legislaturas".

Según ha subrayado la formación jeltzale, Ramiro González ha estado al frente de la institución foral desde 2015 y ha liderado durante estos años la acción del Gobierno foral "en un periodo marcado por importantes transformaciones económicas, sociales y territoriales".

El ABB considera que "su experiencia acumulada, su conocimiento profundo de la realidad alavesa y su trayectoria institucional constituyen una sólida base para afrontar los retos que tiene por delante Álava y continuar trabajando por un territorio cohesionado, con capacidad de generar actividad económica y empleo, y con unos servicios públicos y sociales de calidad".

También ha explicado que, durante sus mandatos, González ha situado entre las prioridades de la Diputación el impulso de la actividad económica y el empleo, el fortalecimiento del tejido industrial, las políticas sociales y de cuidados, la cohesión territorial y la mejora de las infraestructuras. El PNV ha destacado que la pasada legislatura, además, la acción de gobierno estuvo condicionada por la pandemia y por la posterior situación económica internacional.

El ABB ha resaltado también la apuesta del candidato propuesto "por el diálogo y la colaboración institucional como herramientas para avanzar en los grandes proyectos estratégicos de Álava".

Con una amplia experiencia política e institucional, Ramiro González es licenciado en Derecho por la UPV/EHU y ha ejercido como abogado durante más de tres décadas, especializado fundamentalmente en Derecho Civil y Mercantil.

Su trayectoria política e institucional comenzó como procurador de PNV en las Juntas Generales de Álava en 2007, formando parte del grupo juntero durante cuatro legislaturas consecutivas. Asimismo, fue miembro del Consejo de Administración de la Agencia Municipal de Renovación Urbana de Vitoria-Gasteiz entre 2003 y 2009, y del Consejo de Administración de la sociedad urbanística Ensanche XXI entre 2009 y 2011. En 2015 fue elegido Diputado General de Álava, responsabilidad que ha desempeñado desde entonces.

En 2019 renovó el cargo y en 2023 volvió a ser candidato de PNV a la reelección. Su trayectoria combina experiencia profesional en el ámbito jurídico, conocimiento de la realidad municipal y territorial y más de una década de experiencia en las Juntas Generales y en el Gobierno de la Diputación Foral de Álava.

IRMA BASTERRA

El ABB del PNV, que ha propuesto también a Irma Basterra a la Presidencia de Juntas Generales, ha dicho que la candidata "afronta esta propuesta con la experiencia acumulada al frente de la Cámara foral", que actualmente lidera, "y con una trayectoria vinculada a la gestión pública y al desarrollo territorial de Álava".

Asimismo, ha recordado que, desde la Presidencia de las Juntas Generales, Basterra ha defendido una institución "plural, cercana, abierta a la ciudadanía y representativa del conjunto de las comarcas alavesas, poniendo el acuerdo y la participación en el centro de la actividad parlamentaria".

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la UPV/EHU, fue gerente de la Asociación de Desarrollo Rural Zabaia entre 2007 y 2016 y posteriormente directora de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas del Gobierno Vasco. En 2019 asumió el cargo de diputada foral de Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de Álava.

La propuesta del Araba Buru Batzar ha sido trasladada a la afiliación de PNV, que participará en el correspondiente proceso interno para determinar las candidaturas definitivas con las que la formación jeltzale concurrirá a las elecciones forales del 23 de mayo de 2027.

El ABB afrontará este proceso "poniendo en valor la experiencia acumulada durante estos años y con el objetivo de seguir construyendo un proyecto para Álava basado en la estabilidad, el acuerdo, la colaboración institucional y la capacidad de afrontar las transformaciones que marcarán el futuro del Territorio".