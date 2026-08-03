PNV reivindica el Fuero Nuevo y apuesta por "gobernar mediante acuerdos y normas compartidas, no por imposición"

Archivo - El presidente del BBB, Iñigo Ansola, durante un acto político en Durango. - David de Haro - Europa Press - Archivo

BILBAO, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del BBB del PNV, Iñigo Ansola, ha defendido la vigencia de los valores del Fuero Nuevo de Bizkaia, en su quinto centenario, y, en este sentido, ha reiterado la apuesta de su formación por "gobernar mediante acuerdos y normas compartidas, no por imposición". "La sociedad vasca ha avanzado cuando ha sido capaz de primar el respeto mutuo, unir voluntades y convertir el acuerdo en una forma de compartir país", ha valorado.

En un artículo publicado en sus redes sociales, el presidente de la Ejecutiva vizcaína del PNV reivindica "el valor y vigencia" del Fuero Nuevo de Bizkaia, aprobado por las Juntas Generales de Bizkaia en 1526 y confirmado por el emperador Carlos I en 1527.

Según destaca, este texto reflejó en sus normas una forma de entender la convivencia", con "unas relaciones basadas en el acuerdo, el respeto mutuo y la convicción de que el poder debía ejercerse con límites y mediante el pacto".

En palabras de Ansola, "el Fuero Nuevo, leído cinco siglos después, es una página decisiva en la historia de Bizkaia" y ahora corresponde "escribir las siguientes".

En esta línea, destaca que la conmemoración de este quinto centenario no ha sido "un ejercicio de nostalgia", sino que ha servido para "reafirmar que los principios que hicieron posible aquel acuerdo histórico siguen vigentes: igualdad ante la ley, defensa de la libertad, autogobierno, garantías para la ciudadanía y capacidad de decidir son valores que forman parte del presente y el futuro de Bizkaia y Euskadi".

Asimismo, valora que la reflexión sobre los principios y valores del Fuero Nuevo ha permitido actualizar las prioridades de la sociedad y los compromisos políticos, entre los que cita la cohesión social y que "nadie se quede atrás en los cuidados", la reactivación económica y la sostenibilidad que "garantice un territorio de oportunidades también para las próximas generaciones", la igualdad de mujeres y hombres "como realidad cotidiana", así como un autogobierno "sólido" sustentado por el Concierto Económico y "una fiscalidad propia y justa al servicio del empleo, la industria, el emprendimiento y el talento joven".

Según destaca, "este es precisamente el camino que ha caracterizado históricamente al Partido Nacionalista Vasco: el respeto a la historia, la actualización de los principios y valores de nuestro pueblo, la respuesta a las demandas y necesidades de todas las personas y, sobre esta base, la respuesta a los retos y desafíos que cada época nos ha planteado".

"Siempre --precisa-- desde el respeto y la convivencia. Respeto a las ideas de los demás, con la convicción real de que el terrorismo pasado nunca debería haber tenido cabida en nuestra sociedad y el compromiso activo para erradicar cualquier forma de violencia presente o futura. En definitiva, tal y como establece el Fuero Nuevo de Bizkaia: gobernar mediante acuerdos y normas compartidas, no por imposición".

Ansola advierte, por otro lado, de que "el futuro exigirá nuevas respuestas". En este sentido, apunta que la transformación económica, la revolución tecnológica, la inteligencia artificial, el reto demográfico, el cambio climático, la sostenibilidad ambiental o la cohesión social son retos a los que se está haciendo frente.

A su entender, "lo importante es saber actualizar la experiencia histórica porque la sociedad vasca ha avanzado cuando ha sido capaz de primar el respeto mutuo, unir voluntades y convertir el acuerdo en una forma de construir país".

El presidente del BBB concluye remarcando que el PNV nació "como un instrumento al servicio de este pueblo", mantiene "una actitud de escucha activa a la ciudadanía" y trabajan "juntos" para ofrecer respuestas a sus problemas, generar oportunidades para las nuevas generaciones, reforzar los valores democráticos y la convivencia. "Este es nuestro modelo de referencia, nuestra manera de hacer política", señala.