PNV reivindica en su programa electoral el derecho a decidir, el reconocimiento nacional y nuevo Estatus político

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, con los cabezas de lista al Congreso por Gipuzkoa, Bizkaia y Álava, Maribel Vaquero, Idoia Sagastizabal y Gorka Urtaran - PNV

BILBAO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PNV reivindica en su programa electoral de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre el derecho a decidir, el reconocimiento nacional y un nuevo Estatus político, "señas de identidad" de la formación jeltzale, que también exige el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika y una relación bilateral con el Estado.

Además, la cabeza de lista del PNV al Congreso por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, ha advertido al PP y Vox de que "quien pretenda hacer retroceder a Euskadi, encontrará una oposición firme del Grupo Vasco".

Vaquero, acompañada de los cabezas de lista al Congreso por Bizkaia y Álava, Idoia Sagastizabal y Gorja Urtaran, respectivamente, han presentado este lunes por la tarde en la sede de Sabin Etxea de Bilbao, el programa electoral jeltzale, que se articula en torno a cinco grandes compromisos y 30 propuestas.

En su intervención, la actual portavoz del PNV en la Cámara baja ha insistido en que el próximo 29 de noviembre se celebrarán unas elecciones en un contexto de "fuerte polarización política". "Una vez más, parece que la política española quiere obligarnos a elegir entre dos bloques, entre dos posiciones enfrentadas. Pero Euskadi no puede quedar atrapada en esa dinámica, ni su voz puede quedar diluida en esa confrontación", ha advertido.

Según ha subrayado, "Euskadi tiene sus propias necesidades, sus propias prioridades y su propia agenda". "Y necesita una representación política fuerte, con voz propia, que las defienda con firmeza, sin subordinaciones y con capacidad para conseguir resultados", ha indicado.

Ese es, según ha asegurado, el sentido del programa electoral del PNV, "una hoja de ruta" que recoge el compromiso de la formación jeltzale con Euskadi y que parte de la convicción de que el 29 de noviembre "no es una meta", sino "el punto de partida de cuatro años de trabajo, negociación y defensa de los intereses de la sociedad vasca".

"Sabemos que hoy los programas electorales no están de moda, que parece que basta con un eslogan, con anunciar derogaciones o cuestionar derechos conquistados. Pero nosotros y nosotras no vamos a Madrid a alimentar la confrontación, vamos a trabajar. Tenemos plan para el día 30, pase lo que pase y gobierne quien gobierne. Si van a atacar a Euskadi, ¿en quién va a confiar Euskadi para protegerlo y defenderlo? Evidentemente en quien lo ha construido y lo ha defendido hasta ahora", ha subrayado.

Por ello, el PNV se compromete "a defender al primer sector, a las personas autónomas, a las familias y a quienes cuidan, a los jóvenes que quieren emanciparse, acceder a una vivienda y construir aquí su proyecto de vida".

"Vamos a defender unas pensiones dignas, una industria vasca fuerte, mejores infraestructuras y también una sociedad más segura, más cohesionada y preparada para afrontar los retos demográficos inmigratorios desde la responsabilidad y lejos de los populismos", ha dicho Maribel Vaquero.

CINCO GRANDES COMPROMISOS

El programa jeltzale se articula en torno a cinco grandes compromisos y 30 propuestas. Los grandes compromisos son que los vascos puedan construir su proyecto de vida en Euskadi, una Euskadi que trabaja y prospera, vivir con tranquilidad y con derechos, cuidar lo conseguido, "y decidir aquí y hacernos escuchar allí".

"Ese último compromiso resume una de nuestras principales señas de identidad, defender el derecho de Euskadi a decidir su futuro. Seguiremos trabajando por el reconocimiento nacional de Euskadi y por un nuevo estatus político", ha asegurado.

También exige "el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, una relación bilateral basada en el respeto y en el reconocimiento nacional, y la defensa de los derechos históricos". "Defendemos nuestro Concierto económico y nuestra autonomía financiera frente a cualquier intento de injerencia o ataque", ha señalado.

UNA DEMOCRACIA "QUE RINDA CUENTAS"

Vaquero también ha reivindicado "una democracia que rinda cuentas, una justicia más cercana y el derecho a la verdad, la justicia y la reparación". "No vamos a dejar de exigir el esclarecimiento de hechos como Mikel Zabalza, el 3 de Marzo, Sanfermines de 1978 o el caso del Bar Aldana", ha afirmado.

Por ello, el PNV seguirá reclamando una nueva Ley de Secretos Oficiales y la desclasificación de los documentos "que permita conocer la verdad".

También ha reiterado que los jeltzales "nunca facilitarán un gobierno de PP-Vox". "No aceptaremos retrocesos en derechos y libertades ni cuestionamientos de nuestro autogobierno. Quien pretenda hacer retroceder a Euskadi, encontrará una oposición firme por parte de nuestro grupo", ha aseverado.

A su juicio, el Grupo Vasco tiene una trayectoria que le avala. "Durante décadas los hombres y mujeres del Grupo Vasco en Madrid han demostrado que hay otra manera de hacer política, aportando, dialogando, negociando y alcanzando acuerdos, con moderación y realismo, respeto institucional y, sobre todo, con una prioridad por encima de cualquier otra, Euskadi", ha indicado.

La cabeza de lista al Congreso por Gipuzkoa ha explicado que "no se trata únicamente de tener voz en Madrid, se trata de que esa voz sirva para mejorar la vida de la ciudadanía vasca". "Euskadi tiene sus propias prioridades, sus propias necesidades y su porpia voz y necesita un Grupo Vasco que la defienda. Esa es la fortaleza del Grupo Vasco, es nuestra propuesta y nuestro compromiso: defender, acordar y exigir siempre a favor de Euskadi", ha concluido.