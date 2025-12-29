PNV repetiría victoria y lograría dos escaños más en Álava, con EH Bildu en segundo lugar y con el mismo crecimiento

Archivo - Pleno de las JJGG de Álava - JJGG ÁLAVA - Archivo

VITORIA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PNV repetiría como principal fuerza política y lograría 17 escaños, dos más que los que tiene en la actualidad, en las próximas elecciones forales de Álava, según un estudio encargado por la Diputación que vuelve a situar a EH Bildu como segundo partido, con un crecimiento de otros dos escaños que le haría llegar a los 16 representantes.

El estudio, realizado por Gizaker por encargo de la Diputación Foral de Álava, se ha elaborado a partir de 1.200 entrevistas telefónicas a personas residentes en Álava mayores de edad, con un error muestral del 2,83% para un nivel de confianza del 95%. Las entrevistas se han realizado entre el 12 y el 18 de diciembre.

La encuesta también recoge la opinión de la ciudadanía alavesa sobre la gestión de las principales instituciones. Así, se valora al Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava con una nota de 5,73 y 5,72, respectivamente, por delante de los ayuntamientos (5,17) y el Gobierno español (4,41).

RESULTADOS

En cuanto a la intención de voto para las Juntas Generales de Álava, el estudio concluye que, si hoy se celebraran las elecciones, PNV volvería a ser la fuerza más votada, con una estimación de voto del 30%. Por detrás, EH Bildu obtendría el 28,4%. Le seguiría el PSE-EE, con una estimación del 15,5%. El PP obtendría el 13,1%, Elkarrekin Podemos el 7,1% y Vox el 5% de los sufragios.

En su traslación a las Juntas Generales de Álava, la formación jeltzale obtendría 17 escaños, dos más que en las elecciones forales de 2023; EH Bildu llegaría a los 16 asientos en la Cámara foral y también sumaría dos a su representación actual; el PSE-EE tendría 7 escaños, dos menos que en la anterior cita electoral; el PP también caería dos representantes, quedándose en 7; Elkarrekin Podemos mantendría dos de sus actuales tres asientos; y Vox duplicaría su presencia, hasta llegar a dos representantes.