PNV respalda a Urkullu y se muestra decidido a abordar el debate de nuevo estatus "desde mañana mismo"

Insta al PSE-EE a salir de su "inmovilismo" y a EH Bildu que aplique a esta materia "el realismo" que practica en Madrid

BILBAO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Ejecutiva del PNV apoya al Lehendakari, Iñigo Urkullu, en su apuesta por impulsar el debate de nuevo estatus y se muestra decidido a abordar esta cuestión "desde mañana mismo". Además, insta al PSE-EE a salir de su "inmovilismo" porque, para los socialistas, "nunca es momento" de abordar la actualización y "ensanchamiento" del autogobierno, y reclama a EH Bildu que aplique a esta materia "el realismo" que practica en Madrid y en otros ámbitos.

Urkullu afirmó este pasado miércoles que "es momento de afrontar" el debate del nuevo estatus en el Parlamento Vasco para "dar otra capacidad al autogobierno" de Euskadi y llevarlo al Congreso de los Diputados, en previsión de "la situación" que pueda darse en el futuro en la Cámara baja.

En declaraciones a Europa Press, fuentes del EBB del PNV han asegurado que comparten con el Lehendakari "la conveniencia y necesidad" de afrontar este debate, y han apuntado que están dispuestos a abordarlo "desde mañana mismo".

"Lo llevamos diciendo desde la vuelta del verano", han indicado, para recordar que, "prueba de ello, es la ronda discreta de contactos" que el líder del PNV, Andoni Ortuzar, mantuvo el pasado otoño "con los partidos representados en el Parlamento Vasco, salvo Vox".

A juicio de los jeltzales, es "necesario actualizar y ensanchar el autogobierno vasco". "Es una demanda que incluimos en nuestro programa de las elecciones vascas de julio de 2020 y es una necesidad que la pandemia, y el modo en que ha sido gestionada desde el Gobierno central, ha puesto más que en evidencia", han apuntado.

UN AMPLIO CONSENSO

El PNV ha afirmado que, aun estando dispuesto a liderar esta tarea, considera que "no compete solo al PNV, sino a todas las formaciones vascas", ya que el nuevo estatus "debe ser fruto de un amplio consenso político".

La formación jeltzale ha reconocido que "ese consenso, esa coincidencia, no ya en lo que pueda ser el resultado final, sino en la necesidad inicial de hablar sobre el nuevo estatus, no se da hoy entre las formaciones políticas".

De hecho, ha recordado que ayer mismo "le faltó tiempo" al PSE-EE "para decir que ahora no toca", y ha considerado que los socialistas buscan siempre "excusas" para no abordar esta cuestión. En este sentido, ha dicho que en esta ocasión ha argumentado que no es el momento por la pandemia de la covid-19, pero en otras ocasiones "ha sido la crisis económica" o, al contrario, "la bonanza económica". "Cuando las cosas van bien tampoco es para el PSE-EE el mejor momento de afrontar este debate", ha añadido.

En cuanto a EH Bildu, ha señalado que, pese a las bases que lograron pactar ambas formaciones, luego "se desmarcó con una propuesta de máximos". Por ello, ha pedido a la izquierda, "más en este momento de crispación, recentralización y auge de la extrema derecha en el Estado español, que practique también en este asunto", el de nuevo estatus, "el ejercicio de realismo político que está practicando a otros niveles de su acción política".

En esta línea, ha recordado el apoyo parlamentario de EH Bildu al Gobierno del PSOE o "su reivindicación como integrante de la mayoría de la investidura". "Si ha abrazado el pragmatismo en ese ámbito, ¿por qué no abrazarlo también en el ámbito del autogobierno vasco?", se ha preguntado.

Por todo ello, ha destacado que no es el PNV "quien renuncia a la consecución de un nuevo estatus" porque, "de hecho", está dispuesto a reanudar "mañana mismo el diálogo y la tarea". "Pero, para que esto pueda ocurrir, es preciso que el PSE abandone su inmovilismo y que EH Bildu haga un ejercicio de realismo político en esta materia", ha concluido.