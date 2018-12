PNV seguirá "pie contra pared" ante la recentralización y defiende que el reconocimiento nacional reforzaría al Estado

Publicado 06/12/2018 11:33:00 CET

Bildarratz muestra su preocupación por que la negociación y acuerdo entre la derecha y Vox afecte a las reclamaciones de más autogobierno

El portavoz del PNV en el Senado, Jokin Bildarratz, ha afirmado que la formación jeltzale seguirá "pie contra pared" ante los "aires persistentes de recentralización" y ha defendido que una reforma de la Constitución debería incluir un reconocimiento de la "realidad nacional" y cree que ello "reforzaría" al Estado. Además, ha mostrado su preocupación por que la negociación y acuerdo entre la derecha y Vox afecte a las reclamaciones de más autogobierno.

Bildarratz ha realizado estas manifestaciones en Sabin Etxea en la rueda de prensa ofrecida por el PNV con motivo del 40 aniversario de la Constitución.

El dirigente jeltzale ha puesto de manifiesto la "desafección" de la ciudadanía vasca hacia la aprobación de la Constitución española y ha recordado que Euskadi fue el territorio de mayor abstención del Estado. También ha apuntado que únicamente obtuvo el 30% del apoyo de los vascos.

"Y en estos días en los que tanto se cuestionan los porcentajes de alguna serie de decisiones, de conformaciones de mayorías, por ejemplo en Cataluña, que en Euskadi únicamente la Constitución obtuviera el apoyo del 30%, cuando menos, llama la atención", ha añadido.

Además, ha indicado que esa "desafección ciudadana" se está "acrecentando día a día" porque la Constitución "no está sabiendo resolver los problemas que se están generando. Entre ellos, ha citado el "problema de Cataluña", la situación política en las Cortes, la "tensión política", la corrupción la situación de la judicatura con el caso del TS o el ejemplo sonrojante" en en la conformación del Consejo General del Poder Judicial (GGPJ).

Bildarratz ha asegurado que "ni los mismos poderes del Estado están utilizando la Constitución para poder salida a los problemas que se ven día a día en torno a la situación general".

Por otra parte, ha afirmado que hay un "incumplimiento reiterado" de la propia Constitución y de la ley y, en este sentido, ha recordado que hace dos años el TC le reconoció al Gobierno Vasco una serie de transferencias, las relativas a dos líneas ferroviarias, pero el Gobierno del PP "no quiso "confrontar ni afrontar esta situación independientemente de que fuera una sentencia firme"

Bildarratz ha señalado que ha sido ahora cuando se ha podido solventar "un tema que venía desde hace dos años". A su juicio, hay partidos políticos que "únicamente respetan la ley en aquel momento en que les interesa" y eso evidentemente "hace un flaco favor al mensaje que ellos tienen con respecto a la defensa de la Constitución".

"PIE CONTRA PARED"

Por otra parte, ha asegurado que el PNV siempre ha estado "pie contra pared a los aires persistentes de recentralizacion" y, según ha afirmado, "así van a seguir".

Bildarratz ha asegurado que llevan muchos años de una "ambición recentralizadora" donde "se cuestionan competencias" y no se reconocen derechos "reconocidos en el Estatuto de Autonomía. Asimismo, ha indicado que la sociedad vasca cada vez reclama "más autogobierno" y "más competencias" porque se ha demostrado que "se gestionan mucho mejor" y ello "redunda en un mayor beneficio, en un mayor bienestar de la ciudadanía".

Por otra parte, tras aludir a la "competencia" que existe entre las derechas que existe y ha recordado que, en la campaña andaluza, planteó que el Estado recuperara la competencia de Educación, algo que el "PP siempre ha añorado". En este sentido, ha recordado que Alianza Popular, "sus progenitores", votó en contra del Título VIII que es el que define las comunidades autónomas en la Constitución y del propio Estatuto de Autonomía. "Entendían que se dejaba a determinados ámbitos territoriales demasiado sueltos", ha añadido.

Asimismo, ha indicado que en esa "competencia" que tienen los partidos de la derecha, Vox "no tiene complejo alguno" y están planteando que "van a negociar y llegar a acuerdos", por los que se ha mostrado preocupado.

Según ha manifestado, les preocupa no por lo que "se vaya a hacer de cara a Andalucía, sino por lo que trasladan en relación al reconocimiento de lo que somos, de nuestra manera de ser, de nuestra idiosincrasia, de lo que nuestra gente pide, que es más autonomía, más autogobierno y más competencias".

Por otra parte, ha señalado que 47 Estados han aprobado por unanimidad en el Consejo de Europa un informe favorable a la descentralizacion ante la "preocupación que se vive en algunos países de Europa donde se va en sentido contrario".

Tras subrayar que "siempre se va a responder mucho mejor al ciudadano desde las instituciones más cercanas", Bildarratz ha afirmado que el grupo Popular Europeo, el grupo Socialista europeo, ALDE y todos apoyaron ese informe, por lo que ha lamentado que luego "en casa" algunos partidos defiendan políticas que "son justamente lo contrario a lo aprobado".

"Lo único que persiguen esas ambiciones centralizadoras es responder a los intereses de unos aparatos políticos que no tienen mayor consistencia en contra de lo que son los propios intereses de los ciudadanos", ha añadido.

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

Por otro lado, ante una posible reforma de la Constitución, ha defendido la "reivindicación nacional". Bildarratz, ha indicado que, "elección a elección", todos los partidos que defienden una reivindicación nacional están teniendo "un mayor apoyo" y todos los que se autodefinen como "constitucionalistas", están "yendo en sentido contrario, menos apoyo".

Ello, según ha manifestado, les da "un argumento" para "poder seguir trabajando" y trasladar, sobre todo, a los partidos de ámbito estatal "lo importante es que se reconozca una realidad". "No hacen nada con cerrar los ojos, cerrando los ojos y obviando cuál es la realidad, los problemas no se solucionan, lo que tienen que hacer es abrir, ver, obtener un buen diagnóstico y, a partir de un buen diagnóstico, probablemente se pueda llegar a un tipo de acuerdo", ha añadido.

Bildarratz ha asegurado que ese acuerdo tiene que incluir "un reconocimiento de la realidad nacional". El dirigente jeltzale ha pedido a los partidos que reflexionen sobre el "perjuicio" que conlleva para el Estado un reconocimiento nacional cuando, a su juicio, "va a hacer justamente lo contrario, reforzar ese Estado".

"Tienen que entender que es un Estado plurinacional. La propia Constitución, que ellos tanto dicen defender, es la que reconoce en su artículo 2 la existencia de nacionalidades que, como sus propios redactores, entre ellos Miguel Herrero de Miñon, identificaban al concepto de nación", ha asegurado.

Bildarratz ha manifestado que, dado el "ambiente" en el ámbito político, es "muy probable" que no se hubiera logrado aprobar el Estatuto de Autonomía y ha indicado que "no hay más que ver cuánto cuesta hacer cumplir la ley".

"Puedo entender que, en algunos momentos, haya alguna competencia que necesite ser debatida o planteada pero hay textos y preceptos como el 18.2, la gestión económica de la Seguridad Social, que es evidente. Será más dificultosa, menos dificultosa, a mi Pedro Sánchez en la sesión de control un día me dijo que se lleva más de 30 años sin poder gestionarla, algo pasará. Yo no sé que pasa o qué es lo que no pasa pero si el problema de cumplir la ley es tan evidente, cúmplase la ley, pero para las buenas y para las malas, para las duras y las maduras", ha manifestado.