El PNV sigue estudiando los decretos pero reitera su rechazo a "equiparar fondos buitre y pequeños propietarios"

Maitane Ipiñazar - EUROPA PRESS

VITORIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de la Ejecutiva del PNV, Maitane Ipiñazar, ha afirmado que su partido sigue analizando los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno central para determinar cuál es su postura en la votación de ambos documentos este próximo viernes en el Congreso de los Diputados, pero ha reiterado su rechazo a cualquier medida que implique "equiparar a los fondos buitre con los pequeños propietarios".

Ipiñazar, en declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento Vasco, ha explicado la postura del PNV ante los dos nuevos reales decretos-ley en materia de vivienda aprobados por el Gobierno central y que se votarán en el Congreso de los Diputados este próximo viernes.

La dirigente del PNV ha indicado que su partido "sigue analizando" el contenido de ambos decretos, destinados a frenar la especulación, proteger a los inquilinos frente a emergencias habitacionales, y regular de forma más estricta el mercado del alquiler.

En este sentido, y en referencia a las negociaciones que mantienen los partidos del Gobierno central (PSOE y Sumar) con la oposición para tratar de lograr los apoyos suficientes para sacar adelante ambas normas, ha indicado que "veremos en qué acaba" este proceso.

En todo caso, y en la misma línea que ha mantenido hasta ahora el PNV, ha afirmado que su grupo "no va a permitir que se equiparen los fondos buitre con los pequeños propietarios".

Ipiñazar ha señalado que "en este país el 90% de los pisos que están en el mercado" corresponden a "pequeños propietarios". "Estamos hablando de gente normal y corriente, que sencillamente ha podido heredar una vivienda; y es de sentido común que esas personas no se pueden equiparar a fondos buitre", ha manifestado.

En todo caso, ha insistido en que el PNV "sigue analizando los documentos de manera detallada". "En breve podemos ver a qué conclusión llegamos", ha añadido.