El PNV de Sopela designa a Amaia Guenetxea como candidata a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2027

Amaia Guenetxea - PNV

BILBAO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El PNV de Sopela (Bizkaia) ha designado a Amaia Guenetxea Billabeitia como candidata a la Alcaldía de cara a las elecciones municipales de 2027, en una decisión adoptada por la organización municipal el pasado 23 de abril.

La formación jeltzale ha destacado que con la elecciones de Guenetxea refuerza así su apuesta por un perfil "con experiencia institucional, conocimiento del municipio y una trayectoria vinculada tanto a la gestión como al tejido social local".

Guenetxea, vecina de Sopela desde hace años, es actualmente concejala en la oposición con dedicación exclusiva. Su bagaje político incluye su etapa como teniente de Alcalde, desde la que gestionó áreas "clave" como Cultura, Euskera y Educación, "consolidando un perfil centrado en la mejora de los servicios públicos y la cohesión social", según ha indicado el PNV.

La formación jeltzale ha destacado que "su implicación en Sopela va más allá del ámbito institucional, ya que mantiene una estrecha relación con el movimiento asociativo, colaborando con entidades vinculadas a la diversidad funcional como CEMEDETE, Síndrome de Down, Aspace o Fundación Fidias, además de participar activamente en el ámbito deportivo local".

Desde la oposición, el PNV ha venido manteniendo una posición crítica con la gestión del actual equipo de gobierno de EH Bildu, al que acusa de "falta de planificación y ambición en proyectos clave para el municipio". En este contexto, ha asegurado que Guenetxea busca ofrecer una alternativa "sólida, seria y centrada en las prioridades reales de la ciudadanía".

"Sopela necesita una gestión que piense en el futuro, que escuche a la ciudadanía y que actúe con rigor. No podemos seguir instalados en la improvisación y la falta de dirección. Nuestro pueblo merece ambición y buena gestión", ha afirmado Amaia Guenetxea.

Con esta designación, el PNV de Sopela inicia un nuevo ciclo político con el objetivo de "recuperar el liderazgo municipal desde la responsabilidad, la cercanía y el compromiso con el bienestar de todos los barrios", reforzando su proyecto de política útil para el conjunto de la ciudadanía.