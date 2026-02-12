PNV trabaja para garantizar la gobernabilidad de Santurtzi y agradece a Tubilla su "trabajo, compromiso y generosidad"

BILBAO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PNV de Santurtzi trabaja ya para garantizar la gobernabilidad en el municipio vizcaíno después de que la alcaldesa, Karmele Tubilla Artetxe, haya renunciado a su cargo por razones personales, familiares y políticas, tal como ha subrayado ella misma en un escrito. Los jeltzales le han agradecido a Tubilla su "trabajo, compromiso y generosidad".

En un comunicado, el PNV de Santurtzi "entiende y acepta las razones que han llevado a la alcaldesa a presentar su renuncia como primer edil del municipio", y ha asegurado que "está trabajando ya para garantizar la gobernabilidad" del Consistorio.

Tras agradecer a Karmele Tubilla el trabajo realizado durante todos estos años en el Ayuntamiento, ha destacado su "generosidad, la dedicación y el compromiso que siempre ha demostrado con Santurtzi y con el PNV".

A partir de este momento, ha explicado que será el primer teniente alcalde, Edorta Rodrigo, quien asuma la responsabilidad de las labores de la alcaldía. El PNV ha puesto en marcha el proceso de sustitución de Tubilla y trabaja en la elección de la persona que se presentará al pleno "para llevar las riendas del futuro de Santurtzi".