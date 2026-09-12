PNV ve "mejorable" el presupuesto europeo, pide nuevos ingresos y que las regiones no se queden "al final de la cadena"

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BILBAO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del PNV, Ohiane Agirregoitia, ha asegurado que el próximo presupuesto europeo es "mejorable" y, tras reclamar "nuevos ingresos", ha exigido que las regiones no se queden "al final de la cadena". Además, ha asegurado que hay que "aprovechar el nuevo presupuesto" para dar al TAV "el empujón definitivo que necesita".

En una entrevista concedida a Europa Press, la europarlamentaria se ha referido al marco financiero plurianual (MFP) de la UE para el período 2028-2034, que cree "muy mejorable". En su opinión, hay que invertir más en competitividad, en impulsar la innovación en la Unión, la capacidad industrial así como la autonomía estratégica y seguridad.

Además, ha advertido de que se "no se puede responder a los nuevos desafíos debilitando políticas que también son importantes", como la cohesión, la pesca o las infraestructuras, "ni recortando un presupuesto que apenas se aumenta respecto al actual, mientras que los desafíos se han multiplicado".

A su juicio, no es "ambicioso" pedir a Europa "que haga más con prácticamente el mismo presupuesto", por lo que cree que "es hora de hablar de nuevos ingresos al presupuesto europeo y del impacto de todo ello en las principales prioridades ciudadanas del momento que giran en torno al coste de vida y la percepción de vulnerabilidad".

Agirregoitia echa en falta "un mayor reconocimiento a la diversidad". "Puedo compartir que hay que revisar prioridades y garantizar un presupuesto más flexible, para reaccionar a imprevistos, pero flexibilizar no puede significar que los 27 Estados miembros de la UE decidan de forma unilateral cómo se aplican las políticas europeas y en qué se prioriza el presupuesto", ha señalado.

En este sentido ha afirmado que no le han gustado "los intentos de reducir el papel de las regiones como Euskadi, con competencias de gestión, en el proceso". "Euskadi tiene que participar directamente. Es necesario dar voz a las regiones en aquellas cuestiones que les afectan directamente, como la migración por ejemplo", ha indicado

Agirregoitia ha asegurado que existe un temor a la renacionalización de los fondos europeos, "y no es una preocupación exclusivamente de Euskadi". "Es algo de lo que ha alertado una mayoría del Parlamento Europeo y también el Comité de las Regiones", ha indicado.

A su juicio, la propuesta inicial de la Comisión Europea escondía "un riesgo real de centralización" al concentrar en un único plan estatal "una parte importante" de los fondos europeos y al dar "todo el margen de decisión a los Estados miembros".

Aunque "en la negociación se ha atenuado y se han introducido salvaguardas para "garantizar una participación efectiva" de las regiones "de acuerdo con una gobernanza multinivel", todavía son "insuficientes" y "hay cuestiones abiertas", según la europarlamentaria.

"Lo importante es que cada comunidad autónoma siga contando con su propio capítulo, recursos y capacidad de gestionar y ejecutar. La simplificación del presupuesto no puede ser a costa de quitar voz y capacidades de gestión a las regiones. Y mucho menos a aquellas que tienen competencias directas y han demostrado que lo han hecho bien, como es el caso de Euskadi", ha manifestado.

SECTOR PESQUERO

Oihane Agirregoitia ha asegurado que el sector pesquero es "estratégico tanto socialmente como económicamente" y debe tener "entidad propia". "Velaremos por que en la negociación salga lo mejor parado, con una dotación propia suficiente. Euskadi necesita una política de financiación pesquera que tenga en cuenta la realidad de nuestra flota no la de Madrid", ha señalado.

También ha alududido a la aspiración de la construcción de una Política Agraria Común (PAC) desde las regiones, "porque la agricultura no es igual en toda Europa y tampoco lo es dentro de un mismo Estado".

Ha precisado que Euskadi tiene "una realidad productiva, territorial y social propia". "Por eso defendemos una PAC vasca reforzada y descentralizada, dentro del marco europeo común", ha señalado.

A su juicio, Europa "tiene que fijar objetivos comunes, garantizar recursos y evitar desigualdades", pero la aplicación "tiene que hacerse mucho más cerca del territorio".

"Quienes conocemos nuestra realidad somos quienes mejor podemos decidir cómo utilizar esos recursos para mantener explotaciones viables, facilitar el relevo generacional y garantizar actividad económica y vida en nuestros pueblos", ha manifestado.

'Y VASCA'

En el capítulo de financiación de infraestructuras de la UE, ha apuntado que la Y vasca es "un proyecto clave del corredor atlántico, estratégico a la hora de conectar la península ibérica y el centro de Europa", por lo que considera que hay que "aprovechar el nuevo presupuesto europeo para darle el empujón definitivo que necesita".

Aguirregoitia se ha referido a la alianza parlamentaria "Amigos del Atlántico", impulsado por el coordinador europeo, François Bausch "para intentar dar visibilidad en el Parlamento Europeo a la importancia del Corredor Atlántico".

El nuevo grupo, que la eurodiputada coordina, ha tenido ya una primera reunión de trabajo y, en unas semanas, visitará las obras de la Y vasca para "ver in situ los avances de la infraestructura" con el propio coordinador europeo, el comisionado español encargado del corredor Atlántico, José-Antonio Sebastián Ruiz, otros miembros de la Eurocámara y el Gobierno Vasco.

La representante del PNV en la eurocámara cree que "falta bastante" para avanzar en la UE en una gobernanza multinivel con participación directa de las comunidades.

Para Euskadi, ha proseguido, esto es "especialmente importante" porque no es "simplemente una administración que ejecuta decisiones tomadas por otros". "Tenemos competencias, capacidad fiscal, políticas industriales, energéticas, de transportes, agrícolas o pesqueras propias y una responsabilidad directa ante nuestra ciudadanía", ha explicado.

Según ha puntualizado, "no se trata solamente de una reivindicación política" sino de "una cuestión de eficacia". "Si Europa quiere que sus políticas funcionen, tiene que contar desde el principio con quienes después tienen que aplicarlas. Las regiones no podemos estar únicamente al final de la cadena, gestionando decisiones que otros han tomado", ha manifestado.

Agirregotia asegura que se está trabajando en avances para la creación de una Macrorregión Atlántica en la UE. "Precisamente ahora, cuando Europa habla de autonomía estratégica, energía, seguridad, conexiones e industria, el Atlántico tiene más importancia que nunca", ha dicho.

En su opinión, una Macrorregión Atlántica "permitiría coordinar mejor territorios que comparten desafíos y oportunidades", como conexiones ferroviarias y energéticas, puertos, energías renovables marinas, industria, pesca, investigación o adaptación al cambio climático.

Ademá, considera que Euskadi "tiene capacidad para desempeñar un papel tractor en ese espacio". "No queremos que Euskadi quede en la periferia de Europa; queremos convertir nuestra posición atlántica en una ventaja estratégica", ha apuntado.

OFICIALIDAD DEL EUSKERA

Agirregoitia se ha referido a la meta de la oficialidad del euskera en la UE, cuyo "principal obstáculo" sigue estando en "conseguir la unanimidad de los Estados miembros". A su juicio, se trata "fundamentalmente de una cuestión de voluntad política". "Vamos a seguir trabajando para conseguirla", ha dicho.

Oihane Agirregoitia ha afirmado que su "objetivo personal sigue siendo poder hablar en euskera en el pleno del Parlamento Europeo durante esta legislatura". "Si ya se puede hacer en otras instituciones europeas, es cuestión de voluntad política que también se pueda hacer en el Parlamento Europeo", ha concluido.