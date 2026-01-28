Podemos Donostia anuncia que la oposición apoyará que se destine la parcela de San Bartolomé a un parque

Odón Elorza y Víctor Lasa. - ELKARREKIN PODEMOS

SAN SEBASTIÁN 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Podemos Donostia y la Plataforma Ciudadana San Bartolomé han anunciado que el Ayuntamiento de San Sebastián dará este jueves un "paso decisivo" para garantizar que la ladera de San Bartolomé "se destine de forma definitiva a un parque público, descartando cualquier desarrollo urbanístico vinculado a un centro comercial o a un aparcamiento subterráneo" con el apoyo de los grupos de la oposición.

El portavoz municipal de Podemos Donostia, Víctor Lasa, ha comparecido este miércoles en una rueda de prensa junto al ex alcalde donostiarra, Odón Elorza, que representaba a la Plataforma Ciudadana San Bartolomé, para informar sobre este apoyo.

Lasa ha confirmado que la moción de control que se debatirá en el Pleno cuenta ya con el apoyo de EH Bildu y del Partido Socialista, lo que asegura su aprobación. Además, ha señalado que el Partido Popular "ha confirmado su apoyo a varios de los puntos de la moción, entre ellos el que garantiza que en San Bartolomé solo podrá haber un parque público, reforzando así una amplia mayoría en torno a este objetivo".

Según ha explicado, la iniciativa plantea medidas concretas para "cerrar definitivamente la vía a cualquier operación privada" en la ladera de San Bartolomé. Entre ellas, "la caducidad inmediata de la licencia de obras concedida al fondo de inversiones promotor del centro comercial de más de 8.000 metros cuadrados y su aparcamiento subterráneo", así como la rescisión del precontrato privado existente, que "nunca llegó a formalizarse en escritura pública".

El elemento central de la moción, tal y como ha señalado, es la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, que eliminará los usos terciarios previstos en el ámbito y "blindará urbanísticamente San Bartolomé como sistema local de espacios libres, con uso exclusivo de parque público, impidiendo que en el futuro pueda plantearse cualquier otro tipo de actuación que no sea la creación y mantenimiento de un espacio verde".

Durante su intervención, Lasa ha querido destacar el "significado político y personal" de este paso. "San Bartolomé simboliza dos modelos de ciudad: la Donostia a la que nos querían llevar y la Donostia que vamos a mantener gracias al esfuerzo conjunto de la política transformadora, el asociacionismo vecinal y la ciudadanía", ha señalado.

Desde Podemos Donostia se ha subrayado que este resultado "no habría sido posible sin el trabajo sostenido" de la Plataforma de San Bartolomé, ni "sin la aportación de personas como Odón Elorza, que han contribuido de forma decisiva desde una posición transversal y de compromiso cívico a consolidar una solución basada en el interés general de la ciudad".

"Es una victoria clara del interés público frente al privado, de la ciudadanía frente a las élites. Un auténtico David contra Goliat que demuestra que, con perseverancia y compromiso, es posible cambiar decisiones que parecían inamovibles", ha concluido.