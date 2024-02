Podemos Euskadi exige abrir la ponencia de autogobierno para "republicanizar" Euskadi

Pide "garantizar desde el mayor de los rangos normativos, desde la más alta de nuestras leyes, el bienestar material de la gente"



La candidata de Elkarrekin Podemos a lehendakari, Miren Gorrotxategi, ha exigido abrir la ponencia de autogobierno para "republicanizar Euskadi", que ha defendido "no es aliarse con la tercera pata del régimen del 78, sino atreverse de verdad a construir un modelo político y social de izquierdas que permita el control público y democrático de aquellos instrumentos que garantizan los derechos de la gente".

En una jornada republicana organizada por Elkarrekin Podemos en la ciudad guipuzcoana de Irun, Gorrotxategi, acompañada de la secretaria general de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, del exdiputado de Unidas Podemos Rafa Mayoral, y del secretario de Organización de Podemos Euskadi y parlamentario vasco, David Soto, ha lamentado "que la ponencia de autogobierno ha estado absolutamente abandonada esta última legislatura".

Frente a ello, ha abogado por "abrirla para republicanizar Euskadi y lograr, de este modo, garantizar el control público y democrático de aquellos instrumentos que garantizan los derechos de los y las vascas".

Gorrotxategi ha reivindicado la "republicanización de Euskadi" con el objetivo de "garantizar desde el mayor de los rangos normativos, desde la más alta de nuestras leyes, el bienestar material de la gente".

Además, ha defendido que la citada ponencia de autogobierno del Parlamento vasco es "un instrumento central", para "trasladar esta aspiración republicana al sistema normativo vasco". Pese a ello, ha lamentado que "el autogobierno ha sido el comodín del PNV para suavizar el impuesto a las eléctricas, o para no regular el precio del alquiler", pero "no sabe y no contesta" cuando desde Elkarrekin Podemos se le interpela para "que abra la ponencia de autogobierno".

"Lo mismo cabe decir de grupos como EH Bildu que, si bien nos hablan estos días de la necesidad de avanzar en el cambio de relaciones de Euskadi con el Estado, lo formulan en términos de pactos de gobierno post electorales, a pesar de que no se ha mostrado interesado en activar la ponencia de autogobierno", ha apuntado.

Frente a ello, ha destacado "la necesidad de activar la ponencia de autogobierno para republicanizar Euskadi", porque "garantizar los derechos de los ciudadanos vascos no consiste en derivar las competencias de este país a los intereses privados para que otros hagan negocio".

ACUERDO "DINAMITADO"

A este respecto, ha recordado que "Elkarrekin Podemos consiguió en 2018 un amplio acuerdo en la ponencia de autogobierno referido al título de derechos, un acuerdo que fue dinamitado por un pacto entre EH Bildu y el PNV en unas coordenadas identitarias que no tenían nada que ver con el interés general y que no reconocía la diversidad y la pluralidad vasca".

La candidata de Elkarrekin Podemos ha insistido en que "republicanizar Euskadi no es aliarse con la tercera pata del régimen del 78, sino atreverse de verdad a construir un modelo político y social de izquierdas".

"Republicanizar Euskadi es evitar que los intereses privados de la gran empresa invadan nuestras competencias e influyan en las decisiones soberanas de Euskadi, como ha pasado por ejemplo con las recientemente aprobadas Ley de Educación y Ley de Transición energética; es blindar los derechos sociales, que blinde los servicios públicos, como Educación y Osakidetza", ha aseverado.

La intervención de Gorrotxategi tenido lugar en el exterior del Stadium Gal de Irun, que en su día fue el campo de concentración de esta localidad, donde "muchas personas fueron tratadas de forma inhumana simplemente por tener valores republicanos, por ser de izquierdas, por su ideología", ha recordado.

MEMORIA

"Me parece que este punto de la memoria es un importante cimiento a partir del cual proyectar un futuro diferente para Euskadi", ha subrayado Gorrotxategi. La jornada republicana de Elkarrekin Podemos en Irun ha contado también con un paseo por rincones "clave" durante la Segunda República y una ofrenda floral en Pikoketa.

La jornada finalizará con la mesa redonda 'Horizonte Republicano' a partir de las 17.30 horas en el Edificio Palmera Montero con la participación de Pilar Garrido, Rafa Mayoral y Teresa Junquera, de la plantaforma 'Marcha Republicana del 16 de junio', bajo la moderación de la concejala de Elkarrekin Podemos Irun Thania Pazos.