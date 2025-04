Podemos reivindica "una república que ponga garantice derechos y no deje a nadie atrás"

BILBAO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, ha reivindicado este domingo "una república que ponga la vida en el centro, que garantice derechos, y que no deje a nadie atrás", frente a "aquellos quieren hacernos retroceder".

Vaquero ha participado en un 'paseo republicano' por la comarca vizcaína de Margen Izquierda. En declaraciones a los medios en Sestao, ha subrayado que Podemos Euskadi tiene "claro" que no quiere "reyes, ni al emérito huido, ni al heredero blindado, ni símbolos medievales" que no le "representan".

"Queremos una república donde la sanidad no dependa de tu bolsillo, donde ir a la universidad no sea un lujo y donde comprar o alquilar una vivienda no sea un privilegio. Una república que cuida, que protege y que no deja a nadie atrás", ha defendido.

En esta línea, ha apostado por una "república feminista, ecologista, pacifista y de los servicios públicos", frente a "quienes nos quieren hacer retroceder, a volver al país del blanco y negro".

En palabras del coordinador de Podemos en Euskadi, "la democracia no se conforma con votar cada cuatro años". "Porque queremos decidirlo todo. Porque la república no es solo nuestro pasado, es también nuestro futuro", ha señalado.

Así, ha reivindicado "una república que ponga la vida en el centro, que garantice derechos, y que no deje a nadie atrás", que sea "construida por la gente, para la gente".