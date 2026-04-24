Policía Local de Barakaldo realizará el fin de semana controles "rigurosos" de armas blancas en las fiestas de Lutxana

BILBAO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Barakaldo desplegará este fin de semana un dispositivo especial con más de una veintena de agentes en el barrio de Lutxana con motivo de las fiestas, que incluirá un control "riguroso" de armas blancas.

Según ha explicado el concejal de Seguridad Ciudadana, Ángel Madrazo, el dispositivo, que se realizará de manera coordinada con la Ertzaintza, "tiene como objetivo prevenir la entrada de armas blancas en el recinto festivo, ya que los agentes locales han recibido avisos sobre posibles quedadas entre individuos para enfrentarse".

Por este motivo, ha insistido, se realizarán "controles rigurosos de armas blancas durante las noches del viernes y el sábado en el entorno del recinto festivo".

Ángel Madrazo ha manifestado que la prioridad es "mantener un entorno festivo seguro, en el que vecinos y asistentes puedan disfrutar de las fiestas con tranquilidad y libertad".

Finalmente, ha recordado que el pasado fin de semana, coincidiendo con el inicio de las fiestas, no se registraron incidentes relevantes en el recinto festivo.