La Policía Municipal de Bilbao inicia una campaña especial navideña de controles diarios de alcohol, drogas y velocidad

La Policía Municipal de Bilbao ha iniciado este lunes una campaña especial de vigilancia en la que realizará tres controles diarios tanto de alcohol y de drogas al volante como de velocidad para "prevenir accidentes relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol y/o las drogas y el exceso de velocidad, dos de los factores más peligrosos en carretera".

Según ha informado el consistorio en un comunicado, la campaña se enmarcan en el Plan Estratégico de Seguridad Vial de Euskadi, que arrancan este lunes, 15 de diciembre, y en el caso de Bilbao se alargará hasta el próximo 5 de enero.

"El consumo de alcohol y drogas al volante continúa siendo uno de los principales factores o desencadenantes de los accidentes más graves, y el exceso de velocidad incrementa la gravedad de los accidentes y reduce la posibilidad de reacción ante imprevistos", ha precisado.

Así, la Policía Municipal intensificará los controles "en puntos estratégicos de la ciudad, especialmente en zonas de mayor tránsito durante las noches de ocio y en vías principales de circulación". Los agentes realizarán pruebas de alcoholemia y detección de drogas y vigilarán la velocidad mediante radares móviles. Se realizarán tres controles diarios, por la mañana, la tarde y la noche.

Según los datos recopilados por el consistorio, en 2024 la Policía Municipal realizó 157 controles preventivos de alcohol y drogas a lo largo de diferentes fines de semana del año e intensificándose con motivo de la celebración de Aste Nagusia y en Navidad.

En ellos se efectuaron un total de 1.993 pruebas (1.778 de alcohol y 215 de drogas), con el resultado de 45 positivos en alcohol (34 administrativos y 11 penales) y 14 positivos en drogas (todos administrativos).

Además, durante el año pasado, desde la Inspección de Investigación de Accidentes se remitieron a los juzgados un total de 518 atestados, de los cuales 325 fueron por presuntos delitos contra la Seguridad Vial sin concurrir accidente de tráfico y 193 por delitos contra la seguridad vial y/o lesiones por imprudencia, habiéndose producido en estos casos un accidente de tráfico.

Fruto de todo ello resultaron investigadas 376 personas por conducir bajo la influencia del alcohol y/o drogas o superar la tasa de 0,60 mg/l en aire espirado; 102 personas por delitos relacionados con el permiso de conducir; 17 personas por un delito de conducción temeraria; y 49 personas por un delito de lesiones por imprudencia.

También fueron detenidas y/o imputadas por estar involucradas en accidentes y haber dado positivo en alcohol o droga 103 personas conductoras.

Por otra parte, el año pasado la Policía Municipal denunció a 16.711 vehículos por exceso de velocidad -de un total de 717.094 controlados-, lo que implica un 2,66% de personas infractoras.