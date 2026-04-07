La Policía Municipal de Bilbao pone en marcha una campaña de control de licencias de taxis y vehículos VTC

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BILBAO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Bilbao pone en marcha una campaña de vigilancia y control de licencias de taxis y vehículos VTC que se prolongará durante esta semana para concluir el domingo.

Según ha informado el Ayuntamiento bilbaíno, la campaña se desarrollará en todos los distritos de la villa e incidirá de manera especial en las zonas de ocio nocturno, fundamentalmente, durante el fin de semana.

Las vigilancias y controles sobre este tipo de vehículos no serán estáticas, como suele ser habitual en campañas sobre otros aspectos tales como cinturones de seguridad, alcoholemias, documentación, ya que tanto los taxis como los vehículos VTC circulan libremente por la capital vizcaína.