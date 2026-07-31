La Policía Municipal de Bilbao pone en marcha una campaña de control de velocidad

Archivo - Control de la Policía Municipal en Bilbao. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO - Archivo

BILBAO 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Bilbao desarrollará desde este sábado y hasta el próximo jueves, día 6, una campaña de control de velocidad, que se enmarca en el Plan Estratégico de Seguridad Vial y Movilidad Segura de Euskadi. Esta iniciativa pretende concienciar a los conductores de su responsabilidad al volante, con el objetivo de garantizar la seguridad vial.

Según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao, la Guardia local hará una media de unos ocho controles diarios durante los días que dure la campaña para detectar cuántos vehículos superan la velocidad permitida en la ciudad, denunciando además a aquellos que rebasen el límite impuesto a los radares.

En algunos de los casos, los agentes informarán a la persona infractora en el mismo momento, dado el carácter divulgativo de la campaña. Con ello se pretende la toma de responsabilidad por parte de los conductores, mientras que el resto recibirán la notificación en su domicilio.

Por otra parte, todos los datos obtenidos por la División de Seguridad de la Policía Municipal de Bilbao serán incorporados a unas tablas para su gestión estadística, ajustándose a una serie de indicadores previamente establecidos para tal fin.

Según ha recordado el consistorio, la reducción de la velocidad a 30 km/h influye directamente en la gravedad de las lesiones en caso de atropello y también en el riesgo de fallecimiento, por la menor energía del impacto y la reducción en la distancia de frenado.

Esa reducción de velocidad se implantó en septiembre de 2020 en Bilbao en todo el casco urbano. Además, por normativa, desde el 11 de mayo de 2021 se empezaron a aplicar en el resto del Estado las siguientes reducciones de velocidad: 20 km/h en vías de plataforma única de calzada y acera; 30 km/h en vías de un único carril por sentido de circulación; y 50 km/h en vías de dos o más carriles por sentido de circulación.