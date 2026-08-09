La Policía Municipal de Bilbao realiza la próxima semana una campaña de control de patinetes eléctricos

Control de la Policía Municipal de Bilbao - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Bilbao llevará a cabo desde este lunes, 10 de agosto, y hasta el próximo jueves, día 13, una nueva campaña especial de vigilancia y control de patinetes eléctricos.

La campaña de vigilancia y control de los denominados Vehículos de Movilidad Personal (VMP) se articulará mediante diversos controles de mañana y tarde en todos los distritos de la ciudad, alternando diferentes puntos, según ha explicado el Ayuntamiento.

La iniciativa se centrará en "la prevención y minimización del riesgo de atropello que determinadas situaciones y comportamientos al volante de personas conductoras de VMP pueden entrañar" para los peatones.

Se trata de una campaña de iniciativa propia de la Policía Municipal de Bilbao atendiendo a los criterios marcados por el Plan Estratégico de Seguridad Vial del Gobierno Vasco.