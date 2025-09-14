La Policía Municipal de Bilbao realizará una campaña de control de licencias de taxis y VTC del 15 al 21 de septiembre

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, en el acto de la fiesta de la vendimia en Leza - IÑAKI BERASALUCE/EUROPA PRESS

BILBAO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Bilbao realizará durante la próxima semana, del 15 al 21 de septiembre, una campaña específica de vigilancia y control de licencias de taxis y vehículos VTC, la segunda de estas características que lleva a cabo este año.

Según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao en un comunicado, durante la semana se llevarán a cabo vigilancias tanto de noche como de día y no serán estáticas, "ya que tanto los taxis como los vehículos VTC circulan libremente por la ciudad".

Es la segunda campaña de estas características que se lleva a cabo este año. En la primera, desarrollada en junio, fueron sancionados nueve vehículos VTC y dos taxis, ha detallado el Consistorio.