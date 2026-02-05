La Policía municipal de Zarautz controla el uso de las luces en 782 bicicletas

Archivo - Una persona circula en bicicleta. - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía municipal de la localidad guipuzcoana de Zarautz ha comprobado, desde hace dos meses, en diversos puntos de la localidad, el uso de las luces en 782 bicicletas. Durante las primeras semanas, la Policía municipal comenzó informando a los ciclistas que van sin luces sobre su uso obligatorio.

Tras este periodo, la campaña pasó a su segunda fase, comenzando a multar a los ciclistas que vayan sin luces. Durante la campaña se ha parado a un total de 782 personas con la finalidad de "corregir alguna irregularidad cometida con la iluminación de la bicicleta, de las que 85 han sido denunciadas por incumplimiento flagrante de la normativa que obliga a llevar luz en las bicicletas", según han informado desde el Ayuntamiento zarauztarra.

La Policía local de Zarautz ha recordado que "la bicicleta es un vehículo que no solo tiene que portar una luz blanca delantera y una trasera roja, sino que es imprescindible también llevarlas encendidas durante las horas nocturnas y siempre que las condiciones climatológicas y las condiciones de las vías así lo aconsejen".

Además, ha indicado que "también son recomendables prendas reflectantes, como los chalecos y cascos". Estos controles continuarán "hasta que todos los usuarios de bicicletas circulen con las correspondientes luces y las lleven encendidas cuando correspondan, como cualquier otro vehículo que circula por nuestras calles".