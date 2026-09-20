La Policía vasca intensificará, desde este lunes hasta el viernes, el control de velocidad en las carreteras vascas

Archivo - Agente de tráfico de la Ertzaintza - ERREDEHIERRO-IREKIA - Archivo

BILBAO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía vasca intensificará el control de velocidad de vehículos, desde el este lunes, 21 de septiembre, hasta el 25 de septiembre, con una nueva campaña. En las campañas del año pasado, 17.606 conductores fueron denunciados por superar los límites establecidos.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, la Ertzaintza, en coordinación con las Policías locales, controlará el cumplimiento de los límites de velocidad "con el objetivo de reducir la accidentalidad y el número de personas fallecidas y heridas en la red viaria vasca".

Los controles, que serán de carácter preventivo, se centrarán en los tramos de riesgo asociado a la velocidad, así como en los puntos en los que "se circula por encima del límite establecido y existe un elevado índice de siniestralidad".

Este operativo forma parte de un 'Calendario de 33 Campañas de Vigilancia y Control de Tráfico y Transporte', programadas para el 2026. El pasado año, dentro de las campañas de vigilancia y control de tráfico, la Ertzaintza llevó a cabo 344 controles de velocidad en los que se vigilaron 134.916 vehículos, de los que 17.606 --el 13% del total-- fueron denunciados por superar los límites establecidos.

FALLECIDOS

En 2025, el 33% de las personas fallecidas en accidente de tráfico en las carreteras de Euskadi fue a causa de accidentes en los que el principal factor fue la velocidad inadecuada.

El Departamento de Seguridad, asegura que se ha demostrado que la velocidad "está directamente relacionada con la lesividad de los accidentes de tráfico" y que "con velocidades de conducción más altas, el número de siniestros y su gravedad aumentan exponencialmente".

Además, destaca que "a mayor velocidad, mayor será la distancia necesaria para detener el vehículo". Se calcula que, por término medio, si se circula a 120 kilómetros por hora hará falta una distancia superior a un campo de futbol para detenerse.