El polideportivo de Lasesarre de Barakaldo recupera la actividad tras el incendio de este miércoles salvo en el pabellón

BILBAO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Polideportivo de Lasesarre de Barakaldo recuperará la actividad deportiva esta tarde, después del incendio que se produjo este pasado miércoles, si bien el pabellón se mantendrá cerrado "al menos durante lo que queda de semana" al resultar dañado el cableado de la iluminación, según ha informado el Ayuntamiento vizcaíno.

El fuego se inició sobre las siete y veinte de la tarde de este miércoles en la parte exterior del pabellón y obligó a desalojar todo el polideportivo y suspender sus actividades. El objetivo de Barakaldo Kirolak es "recuperar la normalidad cuanto antes" y, según ha anunciado, desde las 15.00 horas vuelven a estar abiertas las puertas del Polideportivo para recuperar el servicio de piscinas, paddle, gimnasio y fútbol, entre otras.

Así, se podrán usar todas las instalaciones salvo el pabellón, que se mantendrá cerrado, al menos, durante lo que queda de semana. En esta zona, según han explicado en una rueda de prensa el concejal de Alcaldía, Gorka Zubiaurre, y el presidente de Barakaldo Kirolak, Iñigo Asensio, se está trabajando junto a empresas especializadas tanto en la limpieza como en el arreglo de la iluminación "ya que el incendio ha dejado mayores consecuencias de las que esperábamos ayer por la noche". Una empresa especializada en iluminación está valorando los daños en estos momentos y se prevé que se comience a trabajar en la reparación el sábado.

El presidente de Barakaldo Kirolak ha asegurado que se está "trabajando a contrarreloj para que las molestias a los clubes sean las menores posibles" y ha trasladado a todos los clubes afectados que este fin de semana se van a reubicar los partidos programados y que se está "trabajando en una solución que les permitan entrenar con normalidad en el pabellón".

OBRAS DE CERRAMIENTO DE LA ZONA

Desde el Ayuntamiento de Barakaldo han recordado que el pasado mes de agosto ya se llevó a cabo un desalojo, en colaboración con la Policía Local, de un asentamiento en esa zona donde se produjo el incendio y, tras "atender las preocupaciones" de los trabajadores del servicio de limpieza y mantenimiento, Barakaldo Kirolak redactó un proyecto para cerrar las entradas perimetrales que tiene el polideportivo para acceder a la terraza del pabellón.

El proyecto tiene un presupuesto de 110.000 euros y consiste en la colocación de puertas antivandálicas y un vallado de seguridad en cada uno de los accesos. La obra saldrá a licitación "próximamente" y, en palabras de Zubiaurre, permitirá garantizar la seguridad del personal del servicio, a quienes ha agradecido "la rápida actuación de ayer durante el incendio, ya que su aviso fue imprescindible para que los daños no hayan sido mayores".