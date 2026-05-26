La ponencia sobre la ley de festejos taurinos tradicionales de fomento inicia sus trabajos en el Parlamento Vasco

VITORIA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La ponencia del Parlamento vasco que estudia las enmiendas presentadas a la proposición de ley de regulación de los festejos taurinos tradicionales de fomento en Euskadi ha celebrado este martes su primera reunión.

Este grupo de trabajo, creado el pasado 20 de mayo por la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad, inicia así el análisis de las enmiendas registradas a la proposición de ley tras concluir la fase de comparecencias celebrada en comisión durante los meses de febrero y marzo, según ha informado el Parlamento Vasco en un comunicado.

En esas sesiones participaron representantes de asociaciones agrarias, colectivos animalistas, profesionales de la veterinaria, la psicología y la educación, así como entidades vinculadas al ámbito taurino y a la protección de la infancia y la adolescencia, con el objetivo de trasladar sus aportaciones y valoraciones sobre el texto legislativo.

Entre las personas y organizaciones comparecientes figuraron ENBA Euskal Nekazarien Batasuna, la Oficina de la Infancia y la Adolescencia del Ararteko, la asociación Sokamuturra Ez, AVATMA, Euskal Zezenzale Elkartea, la Fundación Franz Weber, CoPPA, Euskal Larrabehi Elkartea, el Observatorio de Violencia hacia los Animales y Eudel, además de especialistas y profesionales de distintos ámbitos relacionados con el bienestar animal, la educación y la salud psicológica.

Con la apertura de los trabajos de la ponencia, los grupos parlamentarios comienzan ahora el estudio y debate de las enmiendas presentadas a la iniciativa legislativa sobre la regulación de los festejos taurinos tradicionales de fomento en Euskadi.