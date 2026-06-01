Portugalete abre la convocatoria de subvenciones para euskaldunizar rótulos, carteles y páginas web en comercios

BILBAO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Portugalete abrirá este martes una convocatoria de subvenciones para euskaldunizar rótulos, carteles y páginas web en el sector de comercio, hostelería y servicios de esta localidad vizcaína.

Las subvenciones se otorgarán mediante el procedimiento de concesión directa a establecimientos de comercio, hostelería y servicios y asociaciones sin ánimo de lucro de Portugalete y contemplan cuatro modalidades, según recoge la convocatoria.

Así, se subvencionará la instalación de rótulos en euskera tanto en el exterior del local, el impreso en toldos, escaparates y en vehículos comerciales, como el incluido en los directorios ubicados en el interior de los portales, con indicación del piso y el número de puerta de la actividad.

Las cuantías alcanzarán el 100% del gasto de rótulos o carteles cuya leyenda se redacte exclusivamente en euskera, sin superar los 800 euros, y el 60% si están redactados en los dos idiomas oficiales, con un máximo de 500 euros.

Por otro lado, se contemplan subvenciones para cartelería fija y otros elementos del interior de los locales con información para la clientela. En este caso, se subvencionará en un 75% el importe del gasto, hasta un máximo de 600 euros.

Asimismo, se podrán solicitar ayudas para la adopción del dominio .eus, de un 100% del costo sin superar los 30 euros, así como también para la euskaldunización de páginas web. En este caso, se subvencionará en un 75% el gasto tanto para web redactadas exclusivamente en euskera como de las que tengan una página principal en castellano que ofrezcan la opción de cambio de lengua al euskera, con un máximo de 800 euros.

Las solicitudes se podrán presentar en el Registro General del Ayuntamiento de Portugalete, en la Oficina Municipal de Atención Ciudadana de la plaza San Roque o telemáticamente en el plazo de un mes.