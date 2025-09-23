PP alerta de una "oleada de robos de las recaudaciones en metálico" a productores de la plaza Santa Bárbara en Vitoria

Archivo - Agentes de la Policía local patrullan entre los puestos del Mercado de Santa Bárbara - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

Reclama "reforzar la vigilancia policial" durante la celebración del mercado

VITORIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del Partido Popular en Vitoria ha denunciado una "oleada de robos de las recaudaciones en metálico" a productores de la plaza Santa Bárbara durante los últimos mercados de los jueves y sábados, para demandar "el refuerzo de la seguridad" en esta zona de la capital alavesa.

Así lo ha trasladado este martes en un comunicado el grupo municipal, en el que ha informado de que su concejala Blanca Lacunza lo ha dado a conocer durante la comisión de Promoción Económica celebrada en el Ayuntamiento gasteiztarra.

Lacunza ha detallado que estos robos "eran esporádicos antes del verano, pero en las últimas semanas se han incrementado". "Los incidentes suelen ocurrir en el momento en el que los vendedores finalizan su jornada laboral y se disponen a recoger tanto los productos como todo lo recaudado por sus ventas. Es precisamente en ese intervalo de tiempo cuando los ladrones se aprovechan de la situación para sustraerles toda la recaudación en metálico", ha precisado.

"En una de esas situaciones, a un único productor le robaron hasta 1.500 euros en metálico", ha lamentado, para reclamar al Gobierno municipal "un refuerzo de la vigilancia policial" durante la celebración del mercado y, sobre todo, al finalizar la actividad, que es el momento en el que los productores se disponen a guardar la recaudación".

Lacunza ha indicado que "hay preocupación y enfado entre los productores", ya que "estos incidentes han encendido las alarmas entre los comerciantes", quienes "se sienten desprotegidos y reclaman una respuesta inmediata".

"Pedimos un refuerzo de la presencia policial durante la celebración del Mercado de Productores de Santa Bárbara y, sobre todo, al finalizar el mismo. También que se investiguen los hechos para evitar que vuelvan a repetirse", ha solicitado la concejala popular.