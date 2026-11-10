PP apela a "concentrar el voto" y advierte que apoyar a PNV "sirve para que siga Sánchez" y sus "desmanes"

Archivo - (I-D) El presidente del PP del País Vasco, Javier de Andrés; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzábal - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP vasco ha apelado a "concentrar el voto" en esta formación en las próximas elecciones generales para que se produzca "un cambio", al que "nadie tiene que tener miedo" salvo "los jetas". Asimismo, ha advertido de que "cualquiera de los votos a Partido Socialista, PNV o Bildu sirve para que Pedro Sánchez siga" y ha acusado a los jeltzales de ser también responsables de "los desmanes" del Ejecutivo de Sánchez y de "en realidad no querer la alta velocidad" en Euskadi.

Los cabezas de lista del PP al Congreso por Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, Iñaki Oyarzabal, Esther Martínez y Jon Echeverría, respectivamente, han advertido, en un encuentro del Forum Europa en Bilbao, de que las elecciones del próximo 29 de noviembre son las "más trascentales" que se han vivido en el país desde la transición.

Según ha destacado el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, encargado de su presentación, tras estos comicios los representantes del PP serán "la interlocución" de la sociedad vasca con el nuevo Gobierno y, en este sentido, ha augurado que el PNV, que ya ha sido "irrelevante esta legislatura", lo será también en el próximo mandato.

Los tres candidatos del PP han incidido en que el próximo 29 de noviembre solo hay "dos opciones", que Pedro Sánchez vuelva a liderar el ejecutivo central o que lo haga Alberto Núñez Feijóo.

Según ha subrayado Iñaki Oyarzabal, si se desea que "siga Pedro Sánchez, se puede votar al Partido Socialista, al PNV o a Bildu porque cualquiera de esos votos sirve" para tener "cuatro años de más de lo mismo". La opción de "todos aquellos que quieren un cambio", ha añadido, es "necesariamente concentrar el voto en el PP".

El candidato alavés ha apelado a que "nadie debe tener miedo a ese cambio", que es "seguro a mejor" y permitirá "abrir una nueva etapa para recuperar este país y ponerlo a funcionar". Así, ha considerado que "solo tienen que tener miedo a este cambio los jetas y los delincuentes", pero "los demás, nadie tiene que tener miedo".

En la misma línea, Esther Martínez ha reivindicado que el cambio es "absolutamente necesario" para "volver a la estabilidad, dotar a las instituciones de presupuestos, de las auditorías que sean necesarias y, sobre todo, terminar con la decadencia del Partido Socialista, con el siniestro aprovechamiento que ha venido haciendo Bildu del gobierno y la impostura del PNV".

Según ha indicado, PNV y EH Bildu son también responsables de "los desmanes" del Gobierno de Sánchez, que considera "inconcebible en su formación, disparatado en su gestión e inexcusable en sus resultados".

En palabras de Jon Echeverría, el "bloque de PNV, PSOE y Bildu" lleva cuatro años "votando lo mismo en el Congreso" y considera la política como "un intercambio de cromos y transferencias a cambio de favores, dinero a cambio de silencio y sumisión a cambio de palacetes".

El PP ha augurado que en esta campaña el PNV comenzará con su "monserga habitual" para decir que "son la voz de Euskadi en Madrid" y ha cuestionado su defensa de la denominada "agenda vasca". Tras lamentar que "la pérdida de influencia de Euskadi ha sido tremenda" en los últimos años, Oyarzabal ha instado a decir "cuál ha sido la agenda alavesa".

"Nos han traído los presos de ETA a la cárcel de Zaballa para luego soltarlos a la calle y un macrocentro de inmigrantes en Vitoria, el más grande de España", ha criticado, denunciando que "todas las decisiones pendientes hace cuatro años siguen pendientes cuatro años después".

Los aspirantes del PP en Euskadi esperan mejorar sus resultados en los comicios del 29 de noviembre, de manera que en el territorio alavés confían en obtener no solo representación en el Congreso, sino también en el Senado, y en el vizcaíno aspiran a tener dos diputados en el Congreso y ya se verá "si se puede disputar algo más".

También confían en lograr representación en esta Cámara por Gipuzkoa, territorio por el que el PP no obtiene ningún diputado desde 2011. "Somos la única provincia de toda España que lleva cuatro años apoyando a Pedro Sánchez por unanimidad, no solo la investidura, sino todas las leyes", ha lamentado Jon Echeverría.

Para Oyarzabal, "la gente está harta de muros, divisiones, enfrentamientos" y tiene "ganas de abrir una nueva etapa" y que haya un gobierno que "trabaje con responsabilidad por unir a los españoles".

Respecto a posibles pactos tras las elecciones, el candidato alavés ha recordado que Núñez Feijóo ha fijado como "líneas rojas: la Constitución, derechos y libertades de todos y defensa del Estado de las autonomías y el autogobierno".

Por lo que respecta posibles acuerdos con el PNV, ha indicado que en Euskadi, donde "Vox no forma parte de ninguna ecuación", cada vez que ha ido a "hablar con el diputado general de Álava para buscar acuerdos y ver si efectivamente se podía reconducir algunas de las políticas" se ha encontrado con "un muro".

"Siempre ha tendido puentes con Podemos y con Bildu para intentar cerrar acuerdos, vetando el PP", ha señalado Oyarzabal, que ve a los jeltzales "entregados a las políticas de Sánchez y muy marcados por lo que diga el Partido Socialista en Euskadi, que es el que le ha llevado directamente de la oreja a los acuerdos con Bildu y con Podemos en todas las instituciones". En esta línea, Echeverría ha asegurado que el PNV "ya ha hecho su elección, que es Pedro Sánchez".

ENTRADO AL JUEGO

Los candidatos del PP han defendido que su partido es "la única alternativa" en materias como el problema de vivienda, ante el que cuenta con "un plan para construir un millón de viviendas" mientras el Gobierno, en palabras de Echeverría, ofrece "el decreto Maricarmen, que criminaliza al pequeño propietario y protege al okupa" y que el PNV va a apoyar "hasta dos veces".

También Oyarzabal ha subrayado que "Euskadi es una tierra de propietarios" con un 92% pisos en propiedad y 250.000 familias que tienen una segunda vivienda o más y no que "no serán todos del Partido Popular". Por ello, ha cuestionado "qué estarán pensando" cuando se llevan "semanas y semanas criminalizando y demonizando a los pequeños propietarios", un "juego en el que ha entrado claramente el PNV".

Por lo que respecta a la huelga general de este miércoles, los candidatos del PP han denunciado que se ha convocado "una huelga política" planteada "contra la oposición". "No lo dice el PP, lo dice María Jesús Montero. Los sindicatos socialistas, después de ocho años sin hacer absolutamente nada, a dos días de iniciar la campaña, montan una huelga general contra la oposición, que ya está impuganda. Es ilegal una huelga con motivos políticos", ha manifestado Echeverría.

Los candidatos del PP también han criticado los retrasos en la llegada del trazado de alta velocidad a Euskadi. Esther Martínez ha destacado que en 2018, con gobierno popular, había "un plazo y presupuesto" para estar "ya disfrutando" de este trazado. "En manos del PSOE es imposible sacarlo adelante".

A su entender, "en realidad PNV nunca ha querido alta velocidad en euskadi porque no quiere tenernos conectados" y EH Bildu lo ha estado "siempre boicoteando".

También el candidato guipuzcoano ha causado a los nacionalistas de estar "mareando la perdiz hablando de transferencias, de temas estériles, cuando el TAV no está ni se le espera porque no lo quieren". Asimismo, ha recordado que "hoy se vota en el Parlamento europeo una propuesta del PP para incluir en el plan ferroviario europeo la conexión de Burdeos a Burgos pasando por San Sebastián". "Esto es defender los intereses de Euskadi", ha valorado.

Finalmente, Martínez ha subrayado que, si gobierna Alberto Núñez Feijóo, "por supuesto no está nada en cuestión" en Concierto vasco y, de hecho, el PP es "el único que defiende los fueros y también el autogobierno".