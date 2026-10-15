El PP asegura que si llega al Gobierno garantizará las pensiones y las revalorizará conforme al IPC

Archivo - La vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VITORIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha asegurado que si el PP llega al Gobierno garantizará el sistema público de pensiones y las revalorizará conforme al IPC, y ha recordado que siempre que su partido ha gobernado han subido las pensiones.

En una rueda de prensa que ha tenido lugar este jueves en la sede del PP en Vitoria, ha asegurado que lo anunciado por ella "es lo que han hecho siempre" y ha reiterado que en ocasiones las pensiones "se han podido subir más, en otras ocasiones se han subido menos, pero siempre bajo los gobiernos del PP las pensiones se han revalorizado".

Asimismo, ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, formó parte del grupo parlamentario del PSOE, "que fue el único a lo largo de toda la historia que congeló las pensiones en el 2010".

Además, ha abordado la necesidad de garantizar y reconstruir el estado del bienestar. "Tenemos que decirle a los españoles sus impuestos que sus impuestos se dedican a sostener los servicios públicos", ha afirmado.

En este sentido, Fúnez ha prometido, si llegan a Moncloa, un Estado del bienestar "fuerte y sostenible" frente al modelo de Sánchez, con quien "se pagan más impuestos y se reciben peores servicios".

DERECHOS GARANTIZADOS CON PRESUPUESTO

Por eso, ha explicado que la propuesta del PP, si llega al Gobierno, es garantizar el estado de bienestar dialogando con los agentes sociales, el tercer sector, organizaciones de pacientes y las comunidades autónomas.

Según ha advertido, la política social "no es propaganda, no es llevar derechos y prestaciones al Boletín Oficial del Estado". A su juicio, "cada derecho" debe tener un presupuesto que permita que esté "plenamente garantizado", y "no se quede en el BOE, sino "que llegue a la puerta de casa de todas las personas que necesiten esa ayuda".

Para financiar las políticas sociales ha apostado por bajar impuestos para que la economía sea "mucho más dinámica" y de esta manera "los españoles van a tener más recursos para gastar su dinero en lo que ellos consideren".