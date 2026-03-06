PP de Basauri pide al Consistorio explicaciones sobre las presuntas infracciones urbanísticas en San Fausto y Pozokoetxe

BILBAO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Basauri ha reclamado al Ayuntamiento "máxima transparencia y explicaciones claras" ante las presuntas "infracciones urbanísticas" que están siendo investigadas en varias edificaciones de reciente construcción en los ámbitos de San Fausto y Pozokoetxe, tras la denuncia presentada por un vecino del municipio.

En un comunicado, los populares han señalado que, según la denuncia, existirían "diversas irregularidades" relacionadas con las obras ejecutadas en varias parcelas del ámbito urbanístico, entre ellas posibles excesos en la cota de alero y en la elevación de la rasante, así como el presunto uso residencial de espacios que habrían sido autorizados únicamente como trasteros.

En concreto, el denunciante sostiene que determinados espacios aprobados como trasteros estarían siendo utilizados como estancias con uso residencial, por lo que ha solicitado al Ayuntamiento que verifique si las obras ejecutadas en las parcelas RE-6 (Plaza Arizgoiti), RE-9 y RE-8.1 se ajustan a las licencias municipales concedidas, así como a lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y en el Plan Especial de Renovación Urbana (PERU) del ámbito.

"Cabe recordar que ya en diciembre de 2025, cuando el Ayuntamiento de Basauri concedió la licencia de obras para un proyecto de 38 viviendas, locales comerciales, garajes y trasteros en la parcela RE-8.2, lo que pone de manifiesto que el propio Ayuntamiento ya era consciente del riesgo de que estos espacios pudieran destinarse a usos residenciales. Sin embargo, ha preferido mirar hacia otro lado" ha destacado el portavoz del PP de Basauri, Eduardo Rodríguez.

Ante esta situación, el Grupo Municipal Popular de Basauri ha mostrado su preocupación por las presuntas infracciones urbanísticas que están siendo investigadas en el municipio.

Eduardo Rodriguez ha advertido que "resulta imprescindible que el equipo de Gobierno actúe "con la máxima claridad" ante cualquier duda sobre el cumplimiento de la normativa urbanística.

"Consideramos necesario que el Ayuntamiento actúe con máxima transparencia y rigor, aclarando cuanto antes los hechos y garantizando el cumplimiento de la legalidad urbanística para tranquilidad de los vecinos", ha continuado.

Asimismo, Eduardo Rodriguez ha añadido que "cuando existen dudas sobre el cumplimiento de las licencias o del planeamiento urbanístico, lo responsable es investigarlo con seriedad y ofrecer explicaciones claras a la ciudadanía".

El PP de Basauri ha afirmado que seguirá atento a la evolución de las actuaciones municipales para asegurar que "se esclarecen los hechos y que, en su caso, se adoptan las medidas necesarias para garantizar el pleno cumplimiento de la normativa vigente".