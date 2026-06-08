PP de Bizkaia denuncia que PNV, PSE y Podemos "exprimen a impuestos" a los vizcaínos

BILBAO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Juntero Popular ha denunciado que PNV y PSE han rechazado en la Comisión de Hacienda y Finanzas de las Juntas Generales de Bizkaia todas las iniciativas presentadas por el Partido Popular para aliviar la carga fiscal de familias, autónomos, pymes y colectivos especialmente afectados por determinadas decisiones tributarias de la Diputación Foral, y ha acusado a jeltzales y socialistas de "exprimir a impuestos a los vizcaínos".

Los populares consideran especialmente significativo que, mientras se han rechazado todas las propuestas orientadas a reducir la presión fiscal y ofrecer apoyo económico a los vizcaínos, el Gobierno foral haya sacado adelante el proyecto de Norma Foral del Impuesto sobre Estancias Turísticas apoyándose en Podemos.

"Hoy hemos visto con claridad cuál es la política fiscal que defienden quienes sostienen al Gobierno foral. Mientras las arcas forales están en máximos históricos de recaudación, han votado en contra de todas las medidas que buscaban aliviar la situación de familias, autónomos y empresas, pero han encontrado acuerdos cuando se trataba de implantar un nuevo impuesto", ha señalado el juntero popular Diego Pagadigorria.

Durante la sesión, el Grupo Popular ha defendido distintas iniciativas destinadas a "paliar el impacto económico que están sufriendo familias y empresas como consecuencia del incremento de costes energéticos y de la pérdida de poder adquisitivo derivada de la inflación", ha explicado.

Entre ellas, ha detallado, había una propuesta para deflactar el IRPF y actualizar diversas deducciones familiares, así como medidas fiscales dirigidas a autónomos y pymes para favorecer inversiones en eficiencia energética, compensar el incremento de los costes energéticos y reforzar la competitividad del tejido productivo vizcaíno.

Sin embargo, todas ellas han sido rechazadas por los grupos que sostienen al Gobierno foral. "Mientras los ciudadanos siguen haciendo frente a la escalada de precios y las pequeñas empresas soportan cada vez más costes, la Diputación Foral sigue negándose a devolver parte de ese esfuerzo mediante medidas de alivio fiscal", ha afirmado Pagadigorria.

El Grupo Popular también ha defendido una iniciativa para revertir la reciente modificación introducida por la Diputación Foral en materia de tributación conjunta de padres y madres separados. Según los populares, el nuevo criterio aplicado por Hacienda "perjudica económicamente a miles de familias vizcaínas, penaliza situaciones de corresponsabilidad parental y supone un incremento indirecto de la carga fiscal para muchos contribuyentes con hijos".

"La Diputación está dando la espalda a una realidad familiar cada vez más extendida. No se puede penalizar fiscalmente a quienes cumplen con sus responsabilidades parentales y sostienen económicamente a sus hijos", ha advertido el representante popular.

IMPUESTO TURÍSTICO

La Comisión también ha debatido el Proyecto de Norma Foral del Impuesto sobre Estancias Turísticas, punto en el que el Grupo Popular ha defendido una enmienda a la totalidad al considerar que se trata de un impuesto "insuficientemente justificado, que generará nuevas cargas fiscales y administrativas y que no responde a la realidad diversa de los municipios de Bizkaia".

Asimismo, ha presentado un amplio paquete de enmiendas parciales para "reducir el impacto de la norma sobre el turismo rural, ampliar exenciones para colectivos vulnerables, reforzar la autonomía municipal y mejorar la seguridad jurídica del texto". Ninguna de las propuestas planteadas por el PP ha sido aceptada.

"Resulta muy revelador que el PNV rechace todas las propuestas del Partido Popular para aliviar la presión fiscal y, sin embargo, encuentre acuerdos con Podemos cuando se trata de sacar adelante un nuevo impuesto. Cada vez resulta más evidente quiénes son sus socios preferentes en materia fiscal", ha afirmado Pagadigorria.

Desde el Grupo Popular consideran que la sesión ha puesto de manifiesto dos modelos "claramente diferenciados de entender la política fiscal". Frente a quienes apuestan por "incrementar la recaudación y crear nuevas figuras tributarias", el Partido Popular, según Pagadigorria, defiende una fiscalidad "orientada a proteger a las familias, apoyar a autónomos y empresas y garantizar que los ciudadanos puedan conservar una mayor parte del fruto de su trabajo".

"La conclusión es sencilla. El Gobierno foral ha rechazado todas las propuestas que buscaban ayudar a quienes generan empleo, sostienen a sus familias y pagan sus impuestos. Nosotros vamos a seguir defendiendo una fiscalidad más justa, más moderada y más cercana a la realidad de los vizcaínos", ha concluido Diego Pagadigorria.