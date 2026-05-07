PP de Bizkaia exige "blindar" la tributación conjunta tras el "sablazo" de Hacienda a parejas separadas

Archivo - La presidenta de la gestora del PP de Bizkaia, Amaya Fernández, en una rueda de prensa en Bilbao. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 7 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de Bizkaia ha exigido que se "blinde el derecho de los contribuyentes a la tributación conjunta", tras el "sablazo" a parejas separadas con hijos que, a su entender, ha supuesto la última revisión fiscal. Asimismo, ha considerado que las explicaciones llegan "tarde".

En un comunicado, la presidenta de la gestora del PP de Bizkaia, Amaya Fernández, ha criticado que, después de tres semanas desde el inicio de la campaña de la Renta, "cualquier intento de la Diputación Foral por ofrecer explicaciones llega tarde y es insuficiente".

En su opinión, los argumentos del Gobierno foral "suenan a justificación y a excusa". En todo caso, ha insistido en que "ese tiempo ya ha pasado" y, por contra, "ahora lo que toca es rectificar".

El PP ha subrayado "la contradicción que supone que la Ley 7/2015 de relaciones familiares establezca la custodia compartida como el régimen más adecuado mientras que, de forma paralela, la reforma fiscal foral penaliza este modelo". Según ha denunciado, se trata de "una incoherencia normativa evidente que perjudica directamente la conciliación y la igualdad".

Fernández ha advertido de que, ante esta situación, el "único anuncio" que espera por parte del Gobierno foral es "su voto favorable a la proposición presentada ayer por el Grupo Popular en las Juntas Generales, que busca blindar el derecho de los contribuyentes a la tributación conjunta y establecer mecanismos de reparación económica". "Nosotros tenemos la solución y el gobierno foral debe decidir si la apoya o sigue castigando a las familias", ha concluido.