PP pide que Urkullu explique el rechazo a la declaración antiyihadista

Actualizado 23/11/2015 16:56:43 CET

Cree que los jeltzales tratan "de pescar en el caladero de la IA" votos en las próximas elecciones generales

BILBAO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario del PP vasco y portavoz de lo populares en Álava, Carmelo Barrio, cree que el lehendakari, Iñigo Urkullu, deberá explicar en el Parlamento vasco esta semana el rechazo del PNV a una declaración unitaria contra el terrorismo yihadista, en la que también se hablaba del terrorismo que también han vivido los vascos durante décadas. Además, considera que los jeltzales tratan "de pescar en el caladero de la izquierda abertzale" votos en las próximas elecciones generales.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Barrio ha afirmado que "la culpa fundamental" de que el documento no saliera adelante "la tuvo Bildu que, como siempre que en los textos, en las palabras y en las condenas se habla de terrorismo, y se hace referencia que los vascos también lo han vivido y se solidarizan de forma especial con quienes ahora lo padecen", la coalición soberanista "es el tapón".

"Lo que pasa es el que el PNV fue muy poco inteligente el otro día y optó por apoyar más la posición de Bildu que el resto de fuerzas políticas en la Cámara, y eso sí que es sorprendente en un momento en el que en toda Europa, en todos los países y en todas las democracias europeas se habla de que la unidad es la clave y se logran declaraciones comunes", ha añadido.

A su juicio, éste "no es un posicionamiento estético, sino ético, con la condena y el rechazo", y ha denunciado que el PNV "trató el otro día de nadar entre dos aguas". "Nos sorprendió a todos, lamentablemente, y además, no ha tenido una explicación convincente por parte de nadie. Egibar trató de capear un poco esa increíble posición política de no sumarse a un texto claro e inequívoco con el PSE-EE, PP y UPyD en la Cámara en relación con ese tema, y no ha sido capaz de explicarlo con acierto", ha manifestado.

EL LEHENDAKARI

En este sentido, cree que el lehendakari, Iñigo Urkullu, "tendrá que expresarse" en el pleno de control de este próximo viernes. "Tendrá que hablar de este tema y por qué el PNV no ha sido capaz de sumarse a esta declaración", ha apuntado.

En su opinión, "no se entró tanto en las palabras como en una posición de no asumir un texto". "El texto que se propuso era claro e inequívoco, y se han aprobado muchas veces textos similares en esta Cámara. Hay que hablar del fanatismo terrorista, hay que hablar del terrorismo, hay que hablar de su deslegitimación, de la condena de los atentados, y ésas son palabras claves en un texto de rechazo de unos atentados", ha señalado.

Tras señalar que ya se sabe que "Bildu no se suma nunca a esas cuestiones y muchos menos diciendo que los vascos han sufrido el terrorismo y, por eso se solidarizan", ha considerado que el que tiene que dar explicaciones es el PNV. "No somos nosotros los que no les dimos todas las facilidades para un texto en común", ha indicado.

Carmelo Barrio ha rechazado que haya habido un intento de aprovechamiento electoral de un tema como el terrorismo y ha destacado que, en este tipo de cuestiones, hay que tener "posicionamientos inequívocos". "Es momento de hacer una apelación a la unidad, aunque sabemos que, quien todavía no condena a ETA, no se va a sumar a una cuestión como ésta, pero los demócratas sí", ha apuntado.

Por ello, cree "sorprendente" la actitud de los jeltzales y considera que esta semana "va a ser clave" en el Parlamento en esa cuestión, en la que el PNV "va a hacer una reflexión profunda sobre esa posición, que igual sí es electoral, tratando de pescar en el caladero de la izquierda abertzale algunos votos de cara a las próximas elecciones generales". "Ellos lo tendrán que explicar y el lehendakari va a tener oportunidad de hacerlo en la Cámara", ha concluido.