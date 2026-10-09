PP critica "el papelón" del PNV en los Decretos de Vivienda porque su "seguidismo a Sánchez perjudica" a los ciudadanos

Archivo - Amaya Fernández - EUROPA PRESS EUSKADI - Archivo

BILBAO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Bizkaia, Amaya Fernández, ha criticado el "papelón" del PNV respecto a los Decretos en materia de Vivienda, que considera "un bodrio inútil". Asimismo, ha advertido a los jeltzales de que "el seguidismo ciego de las políticas de Pedro Sánchez" también en vivienda, "está perjudicando de forma muy notable" a los ciudadanos.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Fernández ha lamentado que el acceso a la vivienda "viene siendo un problema pero no los últimos meses, ya los últimos años" y, por tanto, "claro que hay descontento social".

Según ha indicado, desde que gobierna Pedro Sánchez, "ha pasado de ser el problema 16 de los ciudadanos a ser el primer problema" y cada decisión que se ha tomado en materia de vivienda "ha generado inseguridad jurídica y la consecuencia ha sido que el mercado de la vivienda está en peor situación".

En este sentido, ha afirmado que los Decretos que resultaron rechazados en el pleno del Congreso y que ahora se llevarán a la Diputación Permanente son "un bodrio inútil" que han provocado "la salida del mercado del alquiler de 4.000 viviendas". A su entender, "es obvio que no sirven para el objetivo" de empezar a "poner las bases para solucionar el problema de vivienda".

También ha criticado el "papelón" que ha hecho el PNV al decir que las medidas recogidas son "un parche" y no solucionan el problema de vivienda y que el procedimiento elegido "no es deseable, no es bonito, no es ortodoxo", pero después anunciar que "van a votar a favor en Madrid de todas estas medidas" de uno de los Decretos.

"Es un papelón que se podrían haber evitado, porque el seguidismo ciego de las políticas de Pedro Sánchez, también en materia de vivienda, está perjudicando de forma muy notable, por ejemplo, a las clases medias", ha advertido.

También ha denunciado la "instrumentalización política clarísima" que, a su entender, se ha hecho de Maricarmen Abascal. "Utilizar a una mujer mayor y enferma con 89 años me generaba muchas reservas, una vez que ha fallecido, con mucho más motivo", ha criticado Fernández, que ha trasladado su "sentido pésame" por su fallecimiento.

Así, ha apelado a "no hacer una instrumentalización política de personas" y centrarse en "el problema real de falta de oferta en vivienda".

CADA VEZ MENOS PUNTOS EN COMÚN

Por otro lado, ha señalado que su partido tiene con el PNV "interlocución personal, conversaciones", como con "todos los partidos democráticos", pero "en lo que tiene que ver con el proyecto político, con el modelo nacionalista, las posiciones están muy, muy alejadas".

Según ha indicado, el PNV "se dedica a hacer un seguidismo ciego de las políticas de la izquierda, de las políticas de Pedro Sánchez" y, así, hay "cada vez menos puntos en común con ellos".

Respecto a la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, la presidenta del PP vizcaíno ha criticado que la legislatura "empezó comprando el gobierno a cambio de la amnistía a Puigdemont" y termina "cuando ha retirado el apoyo a Pedro Sánchez".