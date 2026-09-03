PP cuestiona la credibilidad de Etxanobe por presentar en Madrid una reforma fiscal que en Bizkaia "modifica a la baja"

BILBAO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Bizkaia, Amaya Fernández, ha cuestionado la credibilidad de la diputada general vizcaína, Elixabete Etxanobe, por presentar en Madrid una reforma fiscal que en Bizkaia, tras la negociación con el PSE-EE, se ha "modificado a la baja".

En una entrevista a Radio Popular - Herri Irratia, recogida por Europa Press, Fernández se ha referido al acuerdo marco alcanzado por PNV y PSE-EE sobre los contenidos de las Normas Forales de Medidas Fiscales 2026 para Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, anunciado el pasado martes.

Fernández ha recordado que cuando la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, presentó el pasado mes de junio en Madrid, "a bombo y platillo, el paquete de reformas fiscales ante los empresarios apeló expresamente a la seguridad jurídica y a la estabilidad y pidió a las empresas que confiaran en Bizkaia".

"Ahora anuncia que se modifican y a la baja", ha criticado, para preguntarse "qué credibilidad tiene una diputada general que anuncia una cosa en Madrid y cuando vuelve a Bizkaia la tiene que cambiar".

Fernández ha dicho que "el anuncio grandilocuente" de Etxanobe "ha durado hasta la negociación con el Partido Socialista de Bizkaia" y ha censurado que "el PNV fue a Madrid a vender seguridad jurídica y estabilidad y ha vuelto a Bizkaia cambiando sus propias medidas". "¿Qué confianza se puede generar así entre los propios inversores?", ha cuestionado.

Para el PP, ha dicho, de la reforma que se presentó públicamente en junio, "casi tres meses después en el registro de las Juntas Generales de Bizkaia no hay ni un solo papel presentado", sino que lo único que hay son "solo anuncios continuos en los medios de comunicación y a la baja".

"Todo lo que conocemos lo sabemos a través de los medios de comunicación y esto no nos parece una manera seria de legislar ni de hacer política fiscal", ha reprochado, para criticar que "primero se presenta la reforma fiscal en Madrid y después se empieza a discutir en casa" e insistir en que, "a día de hoy tenemos más titulares que documentos sobre los que opinar formalmente".

ELECCIONES MUNICIPALES Y FORALES

De cara a las próximas elecciones municipales y forales en Euskadi, Fernández ha destacado el "crecimiento paulatino" de los apoyos al PP en Bizkaia y ha considerado que eso "tiene mucho que ver con que los vizcaínos perciben que el modelo del PNV empieza a dar síntomas de claro agotamiento".

En concreto, ha afirmado que el modelo fiscal de los jeltzales "tiene una creciente voracidad recaudatoria, pero, sin embargo, los vizcaínos no tenemos ni mejores servicios, ni mejores prestaciones" y, en su opinión, hay "una evidente insatisfacción entre los vizcaínos en materia de seguridad, de vivienda y de servicios sociales".

En ese sentido, ha advertido que "todos están colaborando en esas políticas, porque la anterior reforma fiscal que ha entrado en vigor en el año 2026 fue pactada con Podemos y el presupuesto de la Diputación Foral de Bizkaia de 2026 fue pactado con EH Bildu". Además, ha añadido que "también en la política en Madrid forman todos parte de un bloque", por lo que, según ha defendido, "la única alternativa posible, viable y diferente en Bizkaia es la que representa el Partido Popular".

Por ello, cree que el "modelo alternativo" que representa el PP "va a salir muy fortalecido en las próximas convocatorias electorales, entre ellas la de las elecciones municipales y forales del año 2027".