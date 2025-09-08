El PP denuncia el "aumento" de la 'okupación' con 152 intervenciones policiales hasta junio en Vitoria-Gasteiz

Alerta que la Policía Local interviene en 111 locales por cuestiones vinculadas a la 'okupación' ilegal

VITORIA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del Partido Popular ha denunciado "la tendencia clara al aumento" de la 'okupación' en Vitoria-Gasteiz, tras exponer que la Policía Local ha realizado realizar un total de 152 intervenciones por cuestiones relacionadas con la 'okupación' ilegal en un total de 111 lonjas o ubicaciones distintas.

Así lo ha denunciado este lunes en rueda de prensa su portavoz, Iñaki García Calvo, quien ha lamentado "el preocupante aumento de 'okupaciones' de lonjas e inmuebles en la capital alavesa.

García Calvo ha relatado que las actuaciones policiales se realizaron en un total de 22 barrios distintos. Zabalgana, Arriaga-Lakua, Ariznavarra, Coronación, Arana, Aranbizkarra, Mendizorroza, Casco Viejo, Txagorritxu, Salburua, Adurza, Zaramaga, Santiago, Zabalgana, Judimendi, San Martín, Gazalbide, San Cristóbal, El Anglo, Desamparados, Abetxuko y El Pilar, además de otras lonjas resumidas bajo el epígrafe 'otros' dentro del listado de ubicaciones recibido del Gobierno municipal a preguntas del PP.

"La 'okupación' ilegal de locales u otro tipo de inmuebles es ya un problema extendido por todos los barrios de Vitoria. Estas 152 intervenciones en 111 lonjas en sólo seis meses apuntan a una tendencia clara en aumento, ya que en todo 2023 hubo 107 intervenciones policiales en 64 lonjas y, en todo 2024, hubo 202 intervenciones en 79 lonjas, con lo que todo apunta a que se superen ampliamente las actuaciones policiales del año pasado y ya se han superado el número de lonjas en las que ha habido problemas con la 'okupación'", ha manifestado.

Tras asegurar que "la delincuencia y la 'okupación' están disparadas en Vitoria", García Calvo ha cargado contra la alcaldesa, quien, a su juicio, "continúa como si aquí no pasara nada" y ha criticado que "su inacción está haciendo que los problemas empeoren", además de urgir que "actúa ya".

VÍA ADMINISTRATIVA

Ante esta situación, el PP insistido en que "existen herramientas jurídicas y judiciales para que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz actúe para acabar con las lonjas 'okupas' y los problemas de inseguridad que están provocando". Al respecto, ha reclamado que "el Ayuntamiento actúe de oficio por vía administrativa para ordenar el desalojo, la clausura y el tapiado de todas estas lonjas, por razones de salubridad, seguridad, y porque no está autorizado el uso como vivienda, ni reúnen las condiciones, actuando incluso de forma subsidiaria".

El PP ha urgido a realizar inspecciones de manera coordinada en todas las lonjas 'okupas', desde los departamentos de Urbanismo, Asuntos Sociales, Salud Pública y Policía Local, para "decretar su inhabitabilidad".

"El Ayuntamiento puede actuar y debe hacerlo con contundencia para garantizar la seguridad de los vecinos. La seguridad y la lucha contra la 'okupación' ilegal son nuestra prioridad", ha subrayado García Calvo.