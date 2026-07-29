El PP denuncia que "Zupiria consuma el asalto del PNV a la dirección de la Ertzaintza"

Archivo - La parlamentaria del PP Ainhoa Domaica - PARLAMENTO VASCO - Archivo

VITORIA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha denunciado que el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, "consuma el asalto del PNV a la dirección de la Ertzaintza", con el nombramiento de Aitor Landa como director de la policía vasca, y ha criticado el propósito de aplicar un "contenido más político" a la dirección de la policía autonómica.

En este sentido, el Grupo Popular ha registrado, este miércoles en el Parlamento Vasco, las solicitudes de comparecencias tanto de Zupiria como de Landa, para que informen sobre el propósito de aplicar un "contenido más político" a la dirección de la Ertzaintza.

La portavoz popular en materia de Seguridad, Ainhoa Domaica, ha enfatizado que, "sin complejos, Zupiria consuma el asalto del PNV a la dirección de la Ertzaintza nombrando a un exburukide técnico en agricultura".

Domaica ha reprobado que, "con récord de delincuencia en Euskadi, el PNV defiende una Ertzaintza politizada, obediente al partido, frente a un modelo policial de servicio público".

"Zupiria apuesta por una policía con una dirección política en lugar de profesional centrada en los graves problemas de seguridad actuales que sirva a los ciudadanos vascos con criterios de objetividad e imparcialidad. Queda muy claro cuál es el modelo policial del gobierno del lehendakari Pradales, una Ertzaintza dirigida desde el PNV con un nuevo director, que es un destacado dirigente del partido", ha criticado.

El PP ha argumentado que Landa "no es ertzaina de carrera", sino técnico superior en Agricultura, que acumula experiencia en el campo de protección civil. Además, ha expuesto que es un destacado afiliado del PNV, fue miembro del Bizkaia Buru Batzar y presidente de la organización del PNV en Erandio, donde formó parte de sus listas electorales, y fue patrono de la Fundación Sabino Arana.

Asimismo, ha recordado los nombramientos políticos vinculados al PNV en altos cargos de la Ertzaintza y en la Academia de Arkaute durante los últimos años.

"SIN FORMACIÓN"

Domaica ha censurado que los nuevos puestos "carecen de conocimientos y formación en seguridad y experiencia para los altos cargos de dirección que les han sido encomendados". "Lo único que les une son sus vínculos con el PNV, como así reconoció ayer el consejero de Seguridad, al defender el nombramiento del nuevo director de la Ertzaintza", ha denunciado.

Por ello, ha registrado dos solicitudes de comparecencia "para que tanto el consejero de Seguridad como el nuevo director de la Ertzaintza informen y ofrezcan explicaciones públicas en el Parlamento Vasco sobre su propósito de aplicar un contenido más político a la dirección de la policía autonómica".