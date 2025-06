PP dice que el caso de Cerdán evidencia que Sánchez y sus socios buscan "corromper el sistema para normalizar el delito"

Afirma que en Euskadi también hay "corrupción" y asegura que "el hecho de que no se descubran esos delitos, no quiere decir que no los haya"

BILBAO, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP del País Vasco, Javier de Andrés, ha afirmado que el caso del exsecretario de Organizacion del PSOE, Santós Cerdan, evidencia que el Gobierno de Pedro Sánchez y sus "socios" quieren "corromper el sistema para normalizar el delito" y eso es "una corrupción enorme".

Estas manifestaciones han sido realizadas en San Sebastián en el marco la jornada sobre seguridad ciudadana organizada por la Fundación Popular de Estudios Vascos en la que han participado el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, Juan Calparsoro, el comisario de la Ertzaintza, Xabier Peña y la parlamentaria del PP y portavoz en materia de seguridad, Ainhaoa Domaica.

Javier de Andrés ha clausurado este acto y se ha referido a los delitos de corrupción que, a su juicio, también existen en Euskadi, por lo que ha defendido que sería necesaria una fiscalía Anticorrupción.

"El hecho de que no se descubran delitos de corrupcion, no quiere decir que no haya corrupción", ha indicado Javier de Andrés que ha afirmado que "hace falta independencia judicial y una policía con capacidad de afrontar con independencia absoluta los crímenes que puede haber en materia de corrupción".

El líder del PP vasco ha indicado que lo que "algunos" pretenden es "corromper el sistema para normalizar el delito", como, a su juicio, viene "pretendiendo hacer el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez desde hace mucho tiempo". Ha añadido que "se ve claramente en el caso de Cerdán".

"Para seguir creyendo a Cerdán, lo que ha hecho Sánchez es dejar de creer en el sistema. Ha dejado de creer en los jueces y ha querido convencer a la sociedad española de que no creyera en los jueces. No ha querido creer a la policía y ha querido convencer a la sociedad española de que no teníamos que creer a la policía", ha señalado.

Según ha apuntado, para Sánchez, en el único en el que tenían que creer era "en su secretario de Organización", pero "no en la policía, ni en los periodistas, ni en los jueces" y eso, según Javier de Andrés, se llama "corromper el sistema para normalizar el delito".

"Ahí es donde está el PSOE, ahí es donde está Sánchez y ahí es donde están todos sus socios. Ahí están todos sus socios. Y eso es una corrupción enorme. Porque ya no es que se corrompan solamente para meter dinero en la caja, es que se corrompen para convertir el sistema en un modelo que normalice el delito. Y eso se está haciendo cuando se pone en cuestión a la justicia, a la policía y a los medios de comunicación", ha añadido.

Además, cree que lo quieren seguir haciendo y, por eso plantean, entre otros, la reforma de la Ley del Poder Judicial y la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con la pretensión de que "la justicia se acabe pareciendo al Ministerio Fiscal, con la pretensión de que la justicia pierda la independencia y se convierte en una especie de Fiscal General del Estado que juega al servicio de los intereses del gobierno de Sánchez y del PSOE".

Según ha indicado, la modificación de estas leyes pretende "someter la independencia judicial a los intereses del gobierno" y "ahí es imprescindible la presencia y la colaboración del PNV y de todos los socios de Sánchez".

"Y entrar en ese juego de quitar la independencia a la justicia es una fórmula de corromper el sistema para normalizar el delito", ha manifestado.

Javier de Andrés ha criticado el "juego que se traen" los socios de Sánchez, que dicen que "esto no va conmigo", algo que "no se puede hacer cuando eres un contribuyente necesario para que todo esto ocurra".

El presidente del PP vasco ha afirmado que el sistema lo que tiene que hacer es "evitar que se llegue a producir casos de corrupción" pero ha advertido de que, si es grave que se meta el dinero en la caja, es aún más grave normalizar un modelo de Estado que haga normal la comisión de delito".

"Y quitar la independencia judicial, no creer en la policía y no dejar libertad de expresión para que los medios puedan expresar lo que está sucediendo, esa es la perversión del sistema que está pretendiendo el PSOE y para lo que tiene la colaboración de sus socios. Y ahí están Junts, ERC, EH Bildu y el PNV, con lo cual no están para dar lecciones y sería muy bueno que tuvieran un poco de respeto por los elementos básicos del Estado de Derecho", ha manifestado.

En relación a si los socios de Sánchez tendrían que reflexionar sobre los que les puede afectar lo que está ocurriendo, ha señalado que el PSOE debería darse cuenta de "hacia dónde le están llevando sus socios".

"Porque si hay alguien que quiere debilitar el Estado, debilitar el Gobierno y tener un presidente de Gobierno a su servicio, son los socios de Sánchez y hacia dónde les están llevando los socios al PSOE es a la debilitación del Estado, a la debilitación del Gobierno y a tener un presidente del Gobierno que es una marioneta al servicio de esos socios, entre los cuales, aquí en Euskadi, el protagonista es el PNV", ha concluido.