PP dice que no dejó que la IA "doblegara la democracia a tiros" y no permite que haga homenajes ni que vayan de víctimas

Publicado 01/04/2019 13:27:39 CET

BILBAO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP vasco y candidata a diputada general de Bizkaia, Amaya Fernández, ha replicado al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que su partido no dejó que "doblegaran la democracia a golpe de tiros y asesinatos", no dejan ahora que hagan homenajes a terroristas, y no permitirán que se presenten como víctimas.

A través de Twitter, Fernández se ha referido, de esta forma, a las declaraciones realizadas por Otegi en un acto celebrado este pasado fin de semana en el que aseguró: "Vamos a estar en el Congreso y en el Senado para deciros que 'no pudisteis, no podéis y no podréis con nosotros'".

La dirigente popular ha asegurado que su partido no permitió que en el pasado "doblegaran la democracia a golpe de tiros y asesinatos". "No os estamos consintiendo que inundéis las calles con homenajes a terroristas, y no permitiremos que os presentéis como víctimas, cuando habéis sido y sois la vergüenza de Euskadi", ha concluido.