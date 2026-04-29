PP de Getxo propone implantar un código QR de información turística para mejorar la experiencia de los visitantes

BILBAO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del Partido Popular en Getxo (Bizkaia) ha presentado una moción para la implantación de un código QR que permita acceder de forma directa a la información turística del municipio a través de la página web del Ayuntamiento vizcaíno, con el objetivo de mejorar la experiencia de los visitantes.

Según ha explicado en un comunicado el portavoz popular de Getxo, Eduardo Andrade, la iniciativa parte del "creciente posicionamiento de Getxo como destino turístico de referencia, tanto a nivel nacional como internacional, lo que obliga a las instituciones a facilitar el acceso a la información de forma ágil, sencilla y adaptada a los nuevos hábitos de los visitantes".

Desde el Partido Popular han remarcado que la promoción turística del municipio pasa, en primer lugar, por "ofrecer información accesible, clara y actualizada sobre todos los recursos y posibilidades que ofrece Getxo".

En este sentido, Andrade ha dicho que el código QR permitiría a los visitantes acceder de forma inmediata, a través de sus dispositivos móviles, a la información turística disponible en la web municipal, "mejorando así la experiencia del visitante y facilitando su estancia en el municipio".

"Getxo debe aprovechar la tecnología para ofrecer una información turística más accesible, rápida y útil. Si queremos consolidarnos como destino turístico de referencia, tenemos que facilitar a quienes nos visitan toda la información posible de la forma más sencilla", ha afirmado el portavoz del PP.

Por otro lado, ha precisado que esta herramienta "no sustituye a los canales existentes, sino que los complementa, sumándose a las oficinas de turismo y a la propia página web como vías de información".

Asimismo, la propuesta plantea que, en colaboración con los agentes implicados, el código QR pueda instalarse en establecimientos como hoteles, restaurantes o bares, siempre con la autorización de sus titulares, ampliando así su alcance y visibilidad.

Desde el PP han defendido que la administración local debe "aprovechar todas las herramientas tecnológicas disponibles para mejorar la promoción del municipio y adaptarse a las nuevas formas de consumo de información". Por ello, proponen la creación de este código QR, su difusión en colaboración con el sector turístico y su promoción a través de los canales municipales.