PP pide a Gobierno Vasco "rectificar" por prescindir de los maestros especialistas en TEA en los colegios de Vitoria

Marta Alaña - PP

VITORIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Vitoria-Gasteiz ha pedido este miércoles al Gobierno Vasco que "rectifique" ante la decisión unilateral que ha tomado de prescindir, a partir del curso que viene 26/27, de los maestros especialistas en audición y lenguaje para alumnos con trastorno del espectro autista (TEA) de los colegios públicos y concertados de la capital alavesa.

Así lo ha demandado en rueda de prensa su concejala Marta Alaña, quien ha explicado que, en la actualidad, son catorce los maestros especialistas en audición y lenguaje, conocidos como especialistas ALE-TEA, que prestan distintos servicios fundamentales para el desarrollo de cientos de alumnos con TEA en las etapas escolares de Educación Infantil y Primaria. Se trata de profesionales que van rotando entre colegios ofreciendo una atención personalizada ajustada a las características de cada estudiante.

El PP se ha hecho eco de la preocupación que tienen ahora las familias afectadas y las asociaciones que las representan, tras la decisión unilateral del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, en manos del PNV, de suprimir a estos catorce profesionales de cara al próximo curso, lo que seguramente "obligará a muchas familias a tener que acudir a gabinetes privados".

"La decisión del PNV es muy grave, porque va a afectar al desarrollo de los alumnos con TEA, dejándoles sin una atención personalizada e imprescindible para ellos, y porque ha tomado esta decisión por su cuenta, sin contar con la comunidad educativa, las asociaciones que trabajan en defensa de este colectivo ni con las familias", ha recriminado Alaña.

Por ello, ha demandado que el Gobierno Vasco de "marcha atrás" en su decisión y garantice que el curso que viene los alumnos con TEA tengan asegurada la atención de estos especialistas, como hasta ahora.

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

La edil ha señalado que, en sólo cuatro años, el número de alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE) ha crecido un 31,26%, pasando de 10.355 alumnos en 2021 a 13.593 en 2024. Cuatro años en los que también ha aumentado el número de escolares con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) un 54,39%, pasando de 13.212 a 24.290 alumnos. En este contexto de crecimiento, es "incomprensible que el Gobierno Vasco elimine el imprescindible servicio que ofrecen estos especialistas".

Alaña ha matizado que no todos los menores diagnosticados con trastorno del espectro autista tienen las mismas características y necesidades. "Hay un porcentaje muy importante de alumnos que tiene dificultades muy grandes para comunicar y para interactuar socialmente, que es algo que va mucho más allá del lenguaje oral. Y en lugar de ir avanzando hacia la equidad real de los colectivos de personas con discapacidad, se toman decisiones incomprensibles desde el Departamento de Educación del Gobierno Vasco", ha lamentado.

Además de pedir al Departamento de Educación la rectificación ante esta decisión, la concejala popular ha instado al Gobierno Vasco a "no hacer recortes en aquellos recursos que necesita el alumnado de Vitoria con necesidades educativas especiales y que se garantice la asistencia que requieran para el mejor desarrollo y la mejor autonomía posible". Todo ello, en "igualdad de derechos y de oportunidades".

El grupo municipal ha considerado que esta problemática merece un justo pronunciamiento, por lo que llevará a debatir una moción al Pleno municipal de este viernes 22 de mayo.