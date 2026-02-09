PP preguntará a Itxaso por la "improvisación" y la "descoordinación" de su Departamento con el Ayuntamiento donostiarra

Morales y Corominas en San Sebastián - PP

SAN SEBASTIÁN, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria vasca del PP Ana Morales ha anunciado que presentará una iniciativa popular en el Parlamento Vasco para que el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, "explique la improvisación constante" de su Departamento y dé explicaciones ante "la descoordinación existente entre Ayuntamiento de San Sebastián y Gobierno Vasco" en torno al proyecto de apartamentos dotacionales para jóvenes y personas mayores de Riberas de Loiola.

Además, ha explicado, acompañada del portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián, Borja Corominas, que exigirá a Itxaso "que se escuche a los vecinos, de San Sebastián y de todo Euskadi".

Morales ha subrayado que "los ciudadanos están cansados de tanto teatrillo de estar peleándose a ver quién se desgasta más o quien se desgasta menos", en alusión a las polémicas entre PNV y PSE, para añadir que "los ciudadanos quieren que se pongan a trabajar".

Corominas ha criticado también "el caos en la política de vivienda en San Sebastián por la descoordinación entre el PNV y el PSOE" y ha señalado que jeltzales y socialistas, "pese a gobernar conjuntamente en distintas instituciones no están siendo capaces de articular una política de vivienda coherente", lo que está generando "confusión, bloqueo y falta de resultados".

"En esta ciudad hay un gran consenso y no es otro que el problema de acceso a la vivienda, y lo que no puede ser y nos indigna, es que los dos partidos que gobiernan en Donosti, en la Diputación y en el Gobierno Vasco muestren tal descoordinación ante este problema", ha subrayado.

Además, ha tachado de "tomadura de pelo para con los donostiarras" que el lehendakari, Imanol Pradales, anuncie, junto al alcalde donostiarra, Jon Insausti, "la construcción de 400 viviendas y al día siguiente el consejero de vivienda, Denis Itxaso, diga que no, que serán 200".

El portavoz popular ha advertido que "los precios continúan disparándose, la oferta no aumenta y las decisiones se retrasan, mientras las administraciones se limitan a cruzarse reproches en lugar de asumir responsabilidades".

Según ha explicado, "esta falta de liderazgo y de coordinación se traduce en que nadie toma decisiones claras, se anuncian medidas que no llegan a ejecutarse y no existe un proyecto definido para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a jóvenes y familias".

"No se puede gestionar desde la improvisación y el corto plazo, como está demostrando el PNV y PSOE, sin una estrategia común entre Ayuntamiento, Diputación Foral de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco", ha apuntado. También ha recordado que "los vecinos se oponen frontalmente a la construcción de centenares de viviendas dotacionales y que lo que quieren es equipamientos para el barrio, y así lo han pedido sin que nadie les escuche".

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián ve más factible "trasladar el edificio de oficinas del Gobierno Vasco de la calle Andia al solar de Riberas y construir también equipamientos para el barrio, como se les dijo a los vecinos que se haría cuando compraron sus viviendas".

"CAMBIO URGENTE"

En este contexto, ha exigido "un cambio urgente de enfoque, con políticas que permitan aumentar la oferta, agilizar los procesos y dar seguridad, frente a lo que consideran una gestión marcada por la inacción y la falta de coordinación entre socios de gobierno".

Además, ha indicado que no se puede olvidar "la opinión de los vecinos de Riberas de Loiola que esta misma tarde van a realizar una consulta en la asociación del barrio".

Corominas ha opinado que "San Sebastián no puede permitirse que la vivienda siga siendo el resultado del desorden político entre PNV y PSOE" y ha pedido que "se antepongan las soluciones reales a los anuncios y a los conflictos internos". Finalmente, ha esperado que la "acción pluri-institucional Ayuntamiento-Parlamento vasco" sirva para "frenar este proyecto".