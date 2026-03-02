PP de San Sebastián denuncia el segundo robo de la bandera de España del Ayuntamiento

Archivo - Ayuntamiento Donostiarra. - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 2 Mar.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián, Borja Corominas, ha denunciado que, por segunda vez, este pasado fin de semana han robado la bandera de España del Palacio Consistorial donostiarra.

En un mensaje a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), Corominas ha denunciado que es la segunda vez este año que roban la bandera de España de su emplazamiento. La primera vez fue el pasado 29 de enero.

El portavoz del PP ha subrayado que "las banderas, los escudos, son símbolos de lo que nos une, de lo que somos" y, por tanto, "debemos respetarlos y hacerlos respetar". "Nos estamos acostumbrando a ver cómo roban la bandera de España del Ayuntamiento para quemarla poco después", ha lamentado, para añadir que es "nuestra obligación impedirlo".