PP vasco pide a PNV y PSE-EE que "aclaren entre ellos qué es lo que quieren" en la reforma fiscal

Dice que el Gobierno Vasco está haciendo "una enmienda a la totalidad" a sus políticas anteriores en sanidad

BILBAO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria del PP vasco, Laura Garrido, ha afirmado este martes que la reforma fiscal es "una oportunidad importante" y el momento para decidir si "incrementar la presión fiscal o ayudar a las familias", por lo que ha instado a PNV y a PSE-EE a que "aclaren entre ellos qué es lo que quieren".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Garrido ha señalado que el PNV "debe elegir con quien quiere llegar a un acuerdo", y se ha mostrado dispuesta a pactar la reforma fiscal, tras la negativa de EH Bildu a acordar la revisión planteada por los partidos en el Gobierno y la del secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, a pactar la reforma con el PP.

"Creemos que tenemos una oportunidad importante y que es el momento de decidir si subir la presión fiscal o ayudar a las familias. El PNV tiene que elegir con quien quiere acordar, porque, por un lado, EH Bildu ya ha dicho que no va a estar en el acuerdo y, por otro, Eneko Andueza ha dicho que no quiere acordar con el PP. Pero necesitan el PP, especialmente en Álava y Gipuzkoa, porque no tienen mayoría", ha explicado.

Así, la dirigente del PP vasco ha recordado que presentaron la pasada semana su planteamiento de reforma fiscal, con propuestas que incluyen una deflactación del 3,6% para recuperar el poder adquisitivo perdido y rebaja de tipos en todos los tramos del IRPF, y que, en su opinión, "ayudan a los trabajadores y a las clases medidas".

Laura Garrido ha asegurado que la reforma planteada por el PP "es una reforma para darle la vuelta a la situación", ya que, según ha dicho, la situación económica en Euskadi "no es nada buena".

"Hemos puesto en marcha ese modelo en todas las comunidades autónomas que gobernamos y las cosas van bien. Cuando en Euskadi se crea un puesto de trabajo, en Madrid se crean diez. No hay más que mirar cómo están Andalucía, Aragón o Galicia. Hemos hecho una apuesta decidida por bajar impuestos y da resultados. Esas son las recetas que quieren impulsar el PP, ha destacado.

Por ello, ha asegurado que "nuestra mano está tendida" al acuerdo en la reforma fiscal, "pero ellos son los que deben decidir". En su opinión, el PNV tiene "un problema evidente", ya que su socio de gobierno "ya ha dicho que hacer la reforma con el PP es imposible".

"Sería conveniente que aclaren entre ellos cuanto antes qué es lo que quieren, y, conforme a eso, nosotros estamos dispuestos a seguir dialogando y acordar", ha asegurado.

En todo caso, ha advertido de que el PP tiene sus "líneas rojas" y que la reforma debe ser "integral y profunda", ya que, según ha dicho, "los trabajadores han perdido poder adquisitivo y tenemos una gran oportunidad de devolverles el dinero, porque además es una cuestión de justicia social".

SALUD

Por otro lado, Laura Garrido ha considerado que el actual Departamento de Salud del Gobierno Vasco está haciendo "una enmienda a la totalidad" a las políticas llevadas a cabo hasta ahora por dicho departamento.

Garrido se ha referido así a las reaperturas del PAC de San Martín y de las Urgencias del Hospital de Santiago en Vitoria-Gasteiz, rectificando así las decisiones del anterior Departamento de Salud.

"Están haciendo una enmienda a la totalidad a las políticas hechas antes. En la anterior legislatura se tomaron muchas decisiones que no fueron buenas, se cerraron servicios básicos y de calidad, como las Urgencias de Santiago, y al final el tiempo nos ha dado la razón", ha asegurado.

La portavoz parlamentaria del PP vasco ha destacado que "el cambio es evidente" y que espera que sean "para bien", aunque ha criticado que "en el Gobierno están los mismos partidos y no se puede gobernar haciendo cambios tan profundos, un día defendiendo una cosa y otro día la contraria".

Asimismo, ha considerado que, tras acordar el diagnóstico, los principios y los valores en la Mesa del Pacto Vasco de Salud, "ahora entramos en la fase crítica", ya que, según ha dicho, "debemos concretar estrategias y, especialmente, las medidas para responder a los problemas y retos que tenemos".

"Nosotros vamos con ánimo constructivo. Veremos cual es la voluntad del Gobierno Vasco, aunque destacaría que el talante ha cambiado por completo y que hay una vía para el diálogo. Con la anterior consejera era muy difícil dialogar", ha asegurado.