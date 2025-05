PP vasco presentará una Proposición No de Ley para analizar la viabilidad del soterramiento del metro en Leioa y Getxo

BILBAO 12 May. (EUROPA PRESS) -

El PP vasco presentará una Proposición No de Ley en el Parlamento Vasco para instar al Gobierno autonómico, Euskal Trenbide Sareak y al Departamento de Movilidad Sostenible a que elaboren un estudio de viabilidad técnica y económica del soterramiento del metro a su paso por Leioa y Getxo, algo que consideran "vital para la regeneración urbana de ambos municipios".

Así lo han indicado en una comparecencia ante los medios este lunes en Bilbao el concejal del PP de Leioa Jon Albisu; el apoderado del PP en Juntas Generales de Bizkaia Pablo Gómez-Guadalupe y el parlamentario vasco Santiago López.

La propuesta tiene como objetivo que se elabore "un primer estudio de viabilidad técnica y económica" porque, según ha subrayado el parlamentario Santiago López, desde el PP tienen la sensación de que "le han cerrado la puerta a un proyecto antes ni siquiera de analizarlo". De esta forma, ha añadido, en el "caso de que no lo quieran aprobar, como mínimo requiere una explicación".

En este sentido, bajo su opinión, es al Gobierno Vasco al que le corresponde explicar a los vecinos de Leioa y Getxo "por qué no se va a hacer, por qué para esto no hay dinero, por qué tampoco hay proyecto, no hay nada, no hay estudios".

"No hay estudios, no hay proyecto, no hay intención y no hay presupuesto. O sea, no hay nada. Vuelve a haber humo", ha censurado, para recordar que es el humo que han vendido constantemente con el soterramiento de la línea del metro" a su paso por los municipios vizcaínos de Leioa y Getxo.

En la misma línea, el juntero popular Pablo Gómez-Guadalupe ha detallado que "es el momento de llevar una batería de iniciativas a todas las instituciones, empezando por el Ayuntamiento de Leioa, pero también ante la Diputación Foral de Bizkaia y, posteriormente, ante el Gobierno Vasco" con el objetivo de que el proyecto "tan estratégico e importante no caiga en saco roto".

"UN PASO REAL"

Bajo esa idea, el PP vasco considera que las instituciones vascas "deben dar un paso real" y han mostrado su preocupación por la respuesta que obtuvieron en el Pleno de Control de las JJGG cuando preguntaron por esta materia a la Diputación y respondió el Diputado de Infraestructuras. "El diputado que respondió a este grupo anunció que existía o que se estaba poniendo en marcha un estudio de viabilidad, únicamente ese primer paso", ha manifestado. Sin embargo "hemos conocido que el compromiso del Gobierno Vasco con este proyecto es cero", ha denunciado.

"Somos conscientes que es necesario un anteproyecto, que es necesario un proyecto constructivo, que es necesaria una declaración de impacto ambiental, que son necesarias varias licitaciones y que pueden ocurrir retrasos al respecto, pero por ello lo que queremos evitar es que transcurran 30 o 35 años hasta que se empiecen a dar los primeros pasos en materia de ejecución de este proyecto", ha destacado.

Por su parte, el concejal de Leioa Jon Albisu ha anunciado que desde su grupo municipal presentarán, "si se aprueba en el Pleno del Ayuntamiento", una moción para instar "al Gobierno Vasco y a la Diputación a que se impliquen de una forma más coordinada con el Ayuntamiento de Leioa para lograr el soterramiento". Así, ha subrayado así que este proyecto es "vital para la regeneración urbana de ambos municipios".