PP vasco ve que su distancia con PNV "es cada vez mayor" al perder la centralidad para "acercarse cada vez más a Bildu"

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha afirmado que la distancia de su formación con el PNV es "cada vez mayor" porque los jeltzales han "perdido la centralidad" por su "vinculación emocional y política al sanchismo", y su intención de "acercarse cada vez más a Bildu", lo que les coloca "fuera del centro y en la órbita del extremo radical que representa la izquierda siniestra".

De Andrés se ha expresado en estos términos en su primera comparecencia ante los medios de 2026 para advertir que una de las claves relevantes de este año para la actualidad política vasca será la negociación sobre el nuevo Estatuto para Euskadi.

Tras denunciar la marginación del PP de las reuniones, a las que su formación no ha sido invitado, ha criticado que las negociaciones entre PNV, PSE-EE y EH Bildu se estén llevando con "una fórmula de opacidad absoluta, cuando lo que tiene que haber es transparencia y no la hay", y tras sacar el debate del Parlamento Vasco, que "es su espacio".

En este punto ha recordado que este tema viene a sumarse a otros episodios que se iniciaron con la moción de censura a Mariano Rajoy y que han conducido a que la relación del PP con el PNV, "no solo es francamente mejorable, sino que ha tenido un deterioro muy importante y podemos decir que lo que percibimos es que la distancia es creciente", que "no solo no se aminora sino que crece".

El líder de los populares vascos ha afirmado que "no esperan nada" del PNV, y tampoco "una reacción", porque sus opiniones "son las que les señale" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En este sentido, ha advertido de que, "si el PNV lo que pretende es buscar la centralidad aproximándose a los fenómenos totalitarios en la órbita de la izquierda radical, lo que hace es perder la centralidad y el futuro para el propio País Vasco", algo que, desde su perspectiva, supone "un enorme error".

NUEVO ESTATUTO

En relación a la negociación del nuevo Estatuto, ha lamentado que el PP no haya recibido "ninguna invitación a ninguna de las reuniones que ya se han celebrado", de las que su formación "no ha tenido la más mínima noticia", mientras que se ha preferido incorporar dentro de esa fórmula de consenso a EH Bildu que es a quien el PNV mira constantemente".

Pese a ello, ha asegurado que desde el PP están "dispuestos constantemente a relacionarse con otras formaciones políticas, con otras sensibilidades", y ha puesto de ejemplo las reuniones de una comunidad de vecinos, a las que "no se llama para pedir favores, sino también para las reuniones donde hay que arreglar algo en el edificio y no se les deja fuera, porque ellos tienen también su cuota de la comunidad, da igual que sea un 10% o un 20%".

Tras reiterar que el PP es "un vecino que representa en Euskadi a más de 100.000 vascos y no se les está llamando a las reuniones de comunidad", ha avisado que, si se quiere construir el nuevo Estatuto desde "una absoluta opacidad y desde la marginación de una parte notable de la sociedad vasca, eso aboca a ese producto a una situación que no es la deseable si se quiere construir un futuro de verdad con oportunidades y con capacidad de desarrollo".

Por todo ello, ha pedido al PNV, "sin demasiadas expectativas", que reconsidere la fórmula del debate sobre el nuevo Estatuto porque, para el PP, "hay que desarrollar fórmulas alternativas y distintas en las que el diálogo sustituya al señalamiento, al vandalismo y a las agresiones que padecemos en el País Vasco y con los que el PNV no quiere marcar distancias sino buscar su aproximación".

Tras remarcar que al PP le gustaría aportar de una u otra manera, el presidente de los populares vascos ha criticado que hayan recibido, en su lugar, "una carta cerrada", pese a que, desde el PP, "compartimos y creemos que el Estatuto tiene mucho espacio de mejora porque ha habido una limitación de las libertades de la sociedad vasca por el modo y la forma en que se ha gestionado el propio Estatuto".

En su opinión, el nuevo Estatuto tiene que "aportar más libertad y lo que no hay que hacer es hacer un documento identitario que limite la forma en la que la sociedad vasca tiene y debe ser".

En opinión De Andrés, el documento lo que tiene que hacer es "limitar las formas en las cuales la Administración está abusando, en muchas ocasiones y formas, del conjunto de los ciudadanos porque se ha constituido en Euskadi "una administración manifiestamente nepótica y clientelar".