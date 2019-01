PP ve "incomprensible que PSE siga un minuto más" en la ponencia de memoria

Actualizado 14/01/2019 13:41:56 CET

Pide que a los presos se les aplique la Ley pero no la interpretada por Otegi: "Los criminales cumplen pena y nuestros amigos yacen bajo tierra"

BILBAO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, cree "incomprensible" que el PSE-EE "siga un minuto más" en la ponencia de memoria y convivencia del Parlamento Vasco, cuyo "paso" lo marca Sortu, que sigue sin condenar el terrorismo de ETA. Además, considera que la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, "está haciendo la reflexión de hasta qué punto la utilizan a ella o a su partido para blanquear a personas que todavía no han hecho el más mínimo esfuerzo democrático".

En una comparecencia ante los medios de comunicación celebrada en Bilbao tras la reunión semanal del Comité de Dirección de los populares vascos, Alonso se ha referido a las discrepancias que se están produciendo en las últimas semanas en torno a la ponencia de memoria y convivencia, ante el hecho de que EH Bildu se niegue a reconocer el "daño injusto" causado por ETA, y que el PSE-EE reclama.

Para el líder del PP vasco, la ponencia de memoria y convivencia "fracasó antes de la primera reunión, ya estaba fracasada". En este sentido, ha señalado que, tal como el PP exigió para participar en este foro parlamentario --del que, finalmente se desvinculó--, el objetivo debía ser "la deslegitimación del terrorismo".

"En Euskadi ha habido décadas de terrorismo, de persecución violenta de los que no eran nacionalistas o de los que discrepaban del proyecto que quería imponer ETA", ha apuntado.

Por ello, ha afirmado que hay que "asentar que aquello fue ilegítimo, que aquello fue criminal, que nunca tuvo ninguna justificación y, por lo tanto, no hubo ninguna razón jamás para matar o para expulsar al que pensaba distinto".

"Y que eso, desde esa convicción moral de rechazo de la acción terrorista, nos dé una garantía de no repetición, y traslade un mensaje también a los jóvenes no justificativo de la existencia de una organización terrorista", ha dicho.

A su juicio, "por desgracia, la ponencia ha buscado equiparación de situaciones que, al final, contextualizan el ejercicio de la violencia y el terrorismo y, por lo tanto, dan oxígeno a quienes apoyaron a ETA".

"Marcan el paso de la ponencia las gentes de Sortu que siguen sin haber condenado la acción de ETA. No han condenado el asesinato de políticos, empresarios, jueces, periodistas, etc. No han condenado la historia criminal y, por tanto, en esas circunstancias es incomprensible que el PSE-EE siga un minuto más en la memoria de convivencia", ha aseverado.

Tras indicar que no quiere señalar "todo el rato errores", ha considerado que Idoia Mendia "está haciendo la reflexión de hasta qué punto la utilizan a ella o a su partido para blanquear a personas que todavía no han hecho el más mínimo esfuerzo democrático".

HOMENAJE A ORDÓÑEZ

En cuanto a la manifestación del pasado fin de semana celebrada en Bilbao a favor de los presos de ETA y la petición del líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, de que se excarcele a los reclusos de la banda, Alfonso Alonso ha recordado que el próximo sábado estará en el cementerio de Polloe, en San Sebastián, donde está enterrado el exsenador y exparlamentario del PP Gregorio Ordóñez, en el aniversario de su asesinato a manos de ETA.

"Otros están cumpliendo condena por sus crímenes. Los criminales cumplen condena y nuestros amigos yacen bajo tierra. Esto es lo que hay. Por lo tanto, yo lo que deseo es que se aplique la Ley y que el que interprete la Ley no sea Arnaldo Otegi, sino los jueces, que es lo sensato y lo razonable", ha concluido.