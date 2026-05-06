El PP de Vitoria alerta de 655 denuncias en Policía Local en sólo un mes y exige medidas a la alcaldesa

VITORIA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Vitoria-Gasteiz ha alertado de un total de 655 denuncias registradas en Policía Local sólo en el último mes, según los informes diarios de actuación. Una cifra que, a su juicio, evidencia que la inseguridad "se ha instalado en el día a día" de la ciudad.

Según los datos oficiales, entre estas denuncias se han contabilizado 341 hurtos (de bicicletas, carteras y móviles, entre otros), así como 49 robos en vehículos, 27 robos con fuerza o violencia, 28 delitos de lesiones y nueve agresiones sexuales "sólo en un mes".

En un comunicado, el portavoz del PP de Vitoria, Iñaki García Calvo, ha afirmado que estas cifras reflejan una situación que "no responde a hechos aislados", sino a una dinámica que "se repite a diario en los barrios de la ciudad".

El Partido Popular ha subrayado que continuará denunciando públicamente el incremento de la inseguridad en Vitoria y ha vuelto a criticar "la falta de actuación de la alcaldesa del PSOE y sus socios, PNV y EH Bildu".

García Calvo ha exigido a los responsables municipales que "dejen de negar la realidad" y que adopten medidas "ya". "Mientras los delitos aumentan, PSOE, PNV y EH Bildu no están dando una respuesta a la altura. Los vecinos están exigiendo seguridad y una respuesta a la altura de la situación. Vitoria necesita un cambio urgente y otra forma de gestionar la ciudad", ha subrayado.

Vitoria soporta 54 delitos al día. Se registraron 19.787 infracciones en 2025, un 7,8% más que en 2024, según datos de Ertzaintza y Policía Local. Han crecido los hurtos (un 16%) y los robos con violencia (un 27%). Vitoria es la capital vasca donde más ha subido la delincuencia el último año.