PP de Vitoria-Gasteiz exige a Etxebarria que desaloje inmediatamente los casi 120 okupas de las fabricas de URSSA y EGA

VITORIA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Vitoria-Gasteiz, Iñaki García Calvo, ha exigido este jueves a la alcaldesa, Maider Etxebarria, que proceda "de una vez" al "desalojo inmediato y definitivo" de los cerca de 120 okupas que permanecen en las antiguas fábricas de URSSA y EGA en la capital alavesa.

García Calvo ha criticado la "inacción" del Consistorio frente a un problema que "no deja de aumentar", ya que en verano de 2024 "había un okupa; hace ahora un año, había entre 50 y 60 okupas, y ahora hay ya 120", lo que, a su juicio, ha confirmado el "efecto llamada".

"Han pasado ya dos años desde la entrada en estas fábricas de los primeros okupas en 2024. Y medio año desde que el Ayuntamiento les envió los requerimientos. La alcaldesa del PSOE no puede seguir escudándose en trámites privados y lo que tiene que hacer es coger el toro por los cuernos y actuar de oficio como Ayuntamiento", ha explicado García Calvo.

Ha considerado que esta situación es un problema de orden público y de inseguridad y ha pedido al Ayuntamiento "que acabe de una vez con este foco de delincuencia que sigue provocando efecto llamada", pues ha considerado que la paciencia de los vecinos de Adurza y San Cristóbal, y de todo Vitoria-Gasteiz "se ha agotado".

Asimismo, ha recordado que ha habido tres incendios en las fábricas en apenas tres semanas. El primero sucedió la tarde del martes 26 de mayo, en el que la Policía identificó a 94 personas, la mayoría migrantes. El siguiente sucedió el pasado 20 de junio, y el último, el pasado 6 de julio.