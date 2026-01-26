Pradales abordará también con Sánchez la necesidad de reforzar el personal sanitario, la migración o seguridad

Archivo - El lehendakari, Imanol Pradales (i), y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), durante un encuentro en el Palacio de La Moncloa, a 15 de julio de 2025, en Madrid - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

BILBAO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, entregará este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un informe de evaluación que recoge "las dos administraciones. Además, ambos dirigentes abordarán cuestiones relevantes en materia de salud -como la necesidad de reforzar el personal sanitario-, la gestión de la realidad migratoria o la seguridad.

Según han informado fuentes de Lehendakaritza, se trata de un encuentro entre dos gobiernos al que el Lehendakari acude con un balance de la situación, pero "también con propuestas". "La reunión permitirá analizar lo avanzado, revisar compromisos y fijar las bases del trabajo que debe desarrollarse en los próximos meses en el marco de la relación bilateral", han expresado.

Desde Lehendakaritza consideran "clave" que esta relación bilateral tenga un impacto real en Euskadi y el bienestar de la ciudadanía vasca, abordando cuestiones "relevantes" en materia de salud -como la necesidad de reforzar el personal sanitario-, la gestión de la realidad migratoria o la seguridad.

Según han apuntado, el encuentro se enmarca en la voluntad de reforzar un marco bilateral "serio, estable y útil, basado en el diálogo y orientado a los asuntos de interés común entre ambos ejecutivos".

PREVIA A LA COMISIÓN BILATERAL

En el encuentro que se celebrará en Moncloa, ambos mandatarios analizarán "el estado" de sus relaciones y tratarán asuntos de interés común. Será una reunión previa a la de la comisión bilateral que Pradales y Sánchez presiden, y que todavía está pendiente de concretar, tras haberse celebrado el pasado 16 de enero la Comisión Mixta de Transferencias para firmar el traspaso de otras cinco competencias a Euskadi.

Sobre la mesa se encuentran todavía otras diez propuestas del Ejecutivo vasco que engloban el total de materias que culminarán el Estatuto de Gernika.

El encuentro de mañana se enmarca, según han explicado ambos Gobiernos, "en la voluntad de mantener una relación bilateral estable, basada en el diálogo", y servirá "para analizar el estado de las relaciones y los asuntos de interés común entre ambos ejecutivos".

Imanol Pradales anunció el pasado día 16 la elaboración de un documento con "los cumplimientos y los incumplimientos de los acuerdos suscritos" entre ambas administraciones, y advirtió que el Estatuto no es "moneda de cambio ni instrumento de supervivencia", y aseguró que, tras la Comisión Mixta de Transferencias, que se celebró más tarde de lo previsto al rebasar la fecha prevista de finales de 2025, se abría "una nueva fase de negociación".

También lamentó que el último paquete de transferencias llegara "tarde" y después de "un camino plagado de obstáculos y resistencias políticas y administrativas", advirtió de que era "inaceptable" que pudiera haber una "desnaturalización" del Estatuto, y subrayó que el documento con los "cumplimientos e incumplimientos" que trasladaría a Pedro Sánchez será "la base para la reválida bilateral".

REVÁLIDA

"Voy a ser muy claro. Esta reválida bilateral será clave para acreditar la voluntad política real del Gobierno Español y del presidente Sánchez ante el actual curso político", precisó, para admitir que en el último año se había avanzado, ya que se habían conseguido diez nuevas competencias.

En todo caso, recordó que, desde octubre de 2025, "el Gobierno español tiene sobre la mesa las 10 propuestas que restan para el cumplimiento íntegro del Estatuto". En ellas se recogen todas las materias que quedan por traspasar y que están contempladas en el texto estatutario.

El día 16 se suscribieron las transferencias de las prestaciones de desempleo, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, Seguro Escolar y Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo (Bizkaia).

OTRAS DIEZ PROPUESTAS

De esta forma, se abrió la puerta al traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social, de la que faltarían por transferir Fogasa, las funciones de las mutuas colaboradoras o la gestión de las pensiones, esta última la más complicada, aunque Euskadi no regulará las cuantías, ya que el marco quedará en manos del Estado.

Así consta en el primer bloque de las 10 propuestas que el Gobierno Vasco trasladó al Ejecutivo estatal el pasado 8 de octubre y en las que ya se había empezado a trabajar.

El segundo bloque se refiere a Infraestructuras y en él se contemplan las competencias de Puertos de interés general y Paradores de Turismo, mientras que el tercero, de Seguridad Pública, incluye Tráfico y circulación de vehículos y el Régimen electoral municipal.

El último bloque, el de Hacienda, finanzas y empresa, comprende Crédito oficial y Banca, Seguros privados, Seguros Agrarios, Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), con ampliación transferencia en investigación y desarrollo científico y técnico e innovación; y Promoción, apoyo y financiación orientada a la pequeña y mediana empresa industrial.

La portavoz del Gobierno Vasco y consejera de Autogobierno, María Ubarretxena, encargada de las negociaciones de transferencias, emplazó hace unos días a "aprovechar la gran oportunidad de ser el presidente de España que cumplió con el Estatuto de Gernika".