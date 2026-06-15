Pradales acoge con optimismo y cautela el acuerdo EEUU-Irán pero cree que las consecuencias del conflicto no han acabado

Archivo - El Lehendakari, Imanol Pradales - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha acogido con "optimismo" y "cautela" el acuerdo entre EEUU e Irán, pero cree que las consecuencias del conflicto no han terminado

Pradales ha hecho esta reflexión a través de las redes sociales sobre el anuncio realizado este domingo de que Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

"Recibimos con optimismo pero con cautela la noticia del posible acuerdo entre EEUU e Irán. Nos reafirmamos en lo dicho hace dos meses, pero cada día del conflicto repercute en nuestra economía y en los bolsillos de los ciudadanos. Desgraciadamente, las consecuencias no han terminado", ha afirmado el Lehendakari.